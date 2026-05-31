Arsenal Cetak Rekor Baru di Liga Champions Meski Kalah dari PSG

JAKARTA - Arsenal berhasil mencetak rekor baru Liga Champions bagi klub Inggris, meski dari PSG dalam pertandingan final yang berlangsung di Puskas Arena, Budapest, Sabtu (30/5/2026).

1. Kalah dari PSG

The Gunners kalah 4-3 melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1 di babak perpanjangan waktu. Dua pemain The Gunners, Eberechi Eze dan kemudian Gabriel Magalhaes gagal mengeksekusi penalti.

Kai Havertz memberi mereka keunggulan di menit keenam setelah melepaskan tembakan melewati kiper PSG Matvey Safonov. Ousmane Dembele kemudian menyamakan kedudukan melalui penalti pada menit ke-65 setelah Cristian Mosquera melanggar Khvicha Kvaratskhelia.

Para pemain Arsenal sangat terpukul setelah kalah dalam adu penalti. Namun, gelandang Declan Rice mengatakan bangga dengan timnya.

"Musim yang luar biasa. Sungguh luar biasa. Saya tidak bisa cukup memuji semua orang," katanya melansir Sportbible, Minggu (31/5/2026).

2. Rekor Pendapatan di Liga Champions

Meskipun kalah di Puskas Arena, Arsenal tidak pernah kalah dalam pertandingan normal sepanjang musim Liga Champions 2025-2026.

Itu berarti, The Gunners mengumpulkan uang hadiah yang besar. Ini menjadi rekor untuk klub Inggris dalam sejarah kompetisi Liga Champions.

Arsenal diproyeksikan telah memperoleh €143 juta ( £125 juta) atau sekitar Rp2,5 triliun dalam uang hadiah, menurut data The Athletic.

Angka tersebut sekitar £2 juta lebih rendah daripada pemenang PSG, yang mengantongi £5,7 juta untuk memenangkan final.

Liverpool, meskipun kalah dari PSG di perempat final, diproyeksikan telah memperoleh jumlah uang hadiah tertinggi keempat yakni mencapai £95,3 juta.