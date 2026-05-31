Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Arsenal Cetak Rekor Baru di Liga Champions Meski Kalah dari PSG

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |20:11 WIB
Arsenal Cetak Rekor Baru di Liga Champions Meski Kalah dari PSG
Arsenal Cetak Rekor Baru di Liga Champions Meski Kalah dari PSG (Dok Arsenal)
A
A
A

JAKARTA - Arsenal berhasil mencetak rekor baru Liga Champions bagi klub Inggris, meski dari PSG dalam pertandingan final yang berlangsung di  Puskas Arena, Budapest, Sabtu (30/5/2026).

1. Kalah dari PSG

The Gunners kalah 4-3 melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1 di babak perpanjangan waktu. Dua pemain The Gunners, Eberechi Eze dan kemudian Gabriel Magalhaes gagal mengeksekusi penalti.

Kai Havertz memberi mereka keunggulan di menit keenam setelah melepaskan tembakan melewati kiper PSG Matvey Safonov. Ousmane Dembele kemudian menyamakan kedudukan melalui penalti pada menit ke-65 setelah Cristian Mosquera melanggar Khvicha Kvaratskhelia.

Para pemain Arsenal sangat terpukul setelah kalah dalam adu penalti. Namun, gelandang Declan Rice mengatakan bangga dengan timnya. 

"Musim yang luar biasa. Sungguh luar biasa. Saya tidak bisa cukup memuji semua orang," katanya melansir Sportbible, Minggu (31/5/2026).

2. Rekor Pendapatan di Liga Champions

Meskipun kalah di Puskas Arena, Arsenal tidak pernah kalah dalam pertandingan normal sepanjang musim Liga Champions 2025-2026.

Itu berarti, The Gunners mengumpulkan uang hadiah yang besar. Ini menjadi rekor untuk klub Inggris dalam sejarah kompetisi Liga Champions. 

Arsenal diproyeksikan telah memperoleh €143 juta ( £125 juta) atau sekitar Rp2,5 triliun dalam uang hadiah, menurut data  The Athletic.

Angka tersebut sekitar £2 juta lebih rendah daripada pemenang PSG, yang mengantongi £5,7 juta untuk memenangkan final.

Liverpool, meskipun kalah dari PSG di perempat final, diproyeksikan telah memperoleh jumlah uang hadiah tertinggi keempat yakni mencapai £95,3 juta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/261/3221692//psg_juara_liga_champions-w7n3_large.jpg
PSG Juara Liga Champions, Setiap Pemain Disiram Bonus 1 Juta Euro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/261/3221682//declan_rice-jrBp_large.jpg
Kata-Kata Declan Rice Usai Arsenal Kalah Adu Penalti dari PSG di Final Liga Champions
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/261/3221674//luis_enrique_langsung_memikirkan_gelar_ketiga_usai_membawa_psg_juara_liga_champions_secara_beruntun-uxeQ_large.jpg
PSG Juara Liga Champions Beruntun, Luis Enrique Langsung Pikirkan Gelar Ketiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/261/3221662//mikel_arteta_merasa_arsenal_seharusnya_juga_mendapat_hadiah_penalti_saat_melawan_psg_di_final_liga_champions_2025_2026-cM0d_large.jpg
Arsenal Kalah dari PSG di Final Liga Champions 2025-2026, Mikel Arteta: Kami Seharusnya Dapat Penalti!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/31/11/1712403/psg-vs-arsenal-imbang-11-final-liga-champions-berlanjut-ke-extra-time-hec.webp
PSG vs Arsenal Imbang 1-1, Final Liga Champions Berlanjut ke Extra Time
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/23/rayhan_hannan_8_timnas_indonesia_vs_malaysia.jpg
John Herdman Terpikat Rayhan Hannan, Sebut Punya Kualitas Langka untuk Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement