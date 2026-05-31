Antar PSG Juara Liga Champions, Luis Enrique Terima Kasih kepada Guru di Roma

JAKARTA - Pelatih PSG, Luis Enrique, mengucapkan terima kasih kepada guru di Roma, Italia, usai mengantarkan Les Parisiens menjuarai Liga Champions 2025-2026 setelah menundukkan Arsenal.

Dalam laga yang digelar di Puskas Arena, Budapest, Sabtu (30/5/2026) malam itu, PSG menang 4-3 dalam drama adu penalti.

Kai Havertz membuka skor untuk Arsenal di awal babak pertama. Ousmane Dembele kemudian menyamakan kedudukan dari titik penalti di babak kedua.

Namun, kegagalan Ebere Eze dan Gabriel Magalhaes dalam adu penalti membuat PSG membawa pulang trofi untuk tahun kedua berturut-turut.

1. Terima Kasih ke Guru Roma

Berbicara dengan Sky setelah pertandingan berakhir di Budapest, Enrique mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seorang guru di Roma. Ia mendedikasikan kemenangan PSG itu kepada mantan rekan setimnya di Roma, Claudio Bisceglia.