Okezone National Championship Jadi Panggung Baru Futsal SMA Indonesia

JAKARTA - Okezone.com resmi menggelar Okezone National Championship sebagai ajang futsal tingkat SMA. Turnamen tersebut diumumkan dalam konferensi pers di iNews Tower, Jakarta pada Jumat (29/5/2026).

Kompetisi ini akan digelar di empat kota besar Indonesia. Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung dipilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan turnamen.

Seri pertama Okezone National Championship akan berlangsung di Universitas Negeri Jakarta pada 13 dan 14 Juni 2026. Sebanyak 24 tim akan ambil bagian pada kompetisi pembuka tersebut.

Nantinya, para juara dan runner-up dari setiap kota akan bertanding pada babak Grand Final di Jakarta. Turnamen ini menjadi kelanjutan dari kompetisi futsal antar SMA yang sebelumnya rutin digelar Okezone di sejumlah daerah.

CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo, mengatakan Okezone ingin membawa kompetisi futsal pelajar ke level lebih besar. Menurutnya, ajang ini bukan sekadar pertandingan olahraga, tetapi juga ruang kreativitas generasi muda.

“Okezone selama ini dikenal sebagai media yang kuat di bidang olahraga dan telah lama hadir langsung ke berbagai SMA untuk menggelar kompetisi futsal. Kami ingin melangkah lebih besar dengan menjadikan event olahraga ini bukan sekadar kompetisi melainkan ruang kreativitas sekaligus panggung prestasi bagi generasi muda,” ujar Angela dalam konferensi pers Okezone National Championship di iNews Tower, Jakarta pada Jumat (29/5/2026).

Okezone National Championship. (Foto: Aziz Indra/Okezone)

Okezone National Championship digelar dengan misi menjadi ruang ekspresi sekaligus ajang pencarian bakat futsal muda Indonesia. Kompetisi ini juga diharapkan mampu membentuk generasi muda yang sehat secara jasmani.

Turnamen tersebut mendapat dukungan dari Federasi Futsal Indonesia. Penyelenggara menargetkan sekitar 2.000 penonton hadir di setiap kota penyelenggaraan.