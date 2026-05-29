PSSI Siapkan 35 Ribu Tiket untuk Jelang Timnas Indonesia vs Oman dan Mozambik di FIFA Matchday Juni 2026

JAKARTA - PSSI menyiapkan sekitar 35 ribu tiket untuk pertandingan uji coba Timnas Indonesia melawan Oman dan Mozambik pada FIFA Matchday Juni 2026. Jumlah tersebut lebih sedikit dibanding kapasitas maksimal Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) yang mencapai sekitar 71 ribu penonton.

1. PSSI Hanya Buka Tribune Bawah Stadion

Informasi tersebut disampaikan melalui anak perusahaan PSSI, PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI). Pihak GSI memastikan tidak seluruh area stadion akan dibuka untuk penonton pada dua laga uji coba tersebut.

Pertandingan Timnas Indonesia melawan Oman dan Mozambik dijadwalkan berlangsung di SUGBK, Jakarta, pada 5 dan 9 Juni 2026.

Managing Director GSI, Marsal Masita, mengatakan tribune yang dibuka hanya bagian bawah stadion. Sementara tribune atas dipastikan tidak digunakan.

“Yang dibuka (tribune) di bawah saja. Jadi (tribune) atas kami tidak buka. Totalnya 35.000-an kurang lebih, di bawah, ya, untuk dua pertandingan tanggal 5 dan tanggal 9,” ujar Marsal kepada awak media di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

2. Harga Tiket Timnas Indonesia vs Oman dan Mozambik

Meski jumlah penonton dibatasi, PSSI tetap menyediakan tiga kategori tiket untuk dua pertandingan tersebut.

Tiket kategori tribune utara dan selatan menjadi yang termurah dengan harga Rp300 ribu. Sementara tiket tribune sisi timur dan barat dijual Rp500 ribu.

Adapun kategori premium timur dan barat menjadi tiket paling mahal dengan banderol Rp 750 ribu.