Vinicius Junior Tegaskan Ingin Bertahan Seumur Hidup di Real Madrid!

KABAR menggembirakan datang bagi para Madridista di seluruh dunia. Ya, Vinicius Junior secara tegas menyatakan keinginannya untuk menghabiskan seluruh sisa kariernya bersama Real Madrid, meski hingga kini perpanjangan kontraknya dengan Los Blancos belum juga resmi ditandatangani.

1. Kontrak Akan Habis 2027

Dalam waktu lebih dari sebulan ke depan, Vinicius akan memasuki tahun terakhir kontraknya di Real Madrid tanpa ada kesepakatan perpanjangan yang tercapai. Kontrak bintang berusia 25 tahun itu akan habis pada 2027, dan meskipun pembicaraan telah berlangsung, kesepakatan atas perpanjangan masih jauh dari finalisasi.

Namun demikian, situasi tersebut tidak membuat Vinicius resah sedikit pun. Dalam interview dengan streamer asal Brasil, CazeTV, winger kelahiran São Gonçalo itu justru memancarkan ketenangan dan kepastian soal masa depannya.

"Saya punya kontrak hingga 2027. Saya harus bicara dengan Real Madrid, dan Real Madrid harus bicara dengan saya. Real Madrid tenang, saya pun tenang. Presiden mempercayai saya, dan saya mempercayainya. Kita hanya perlu menunggu," ujar Vinicius.

2. "Saya Ingin Tinggal di Sini Seumur Hidup"

"Saya tidak pernah membayangkan diri saya jauh dari Real Madrid. Saya menghargai setiap menit yang saya habiskan di sini karena ini adalah klub impian saya. Sekarang saya adalah salah satu kapten tim, dan itu sangat penting. Saya ingin tinggal di sini seumur hidup," tegasnya.

Musim 2025-26 sendiri menjadi musim produktif bagi Vinicius. Ia sudah mencetak 16 gol di La Liga saat Madrid finis di posisi kedua di belakang Barcelona, Kylian Mbappe (25 gol) yang lebih produktif dari Vinicius di antara pemain Los Blancos sepanjang musim.

Torehan itu menjadi capaian golnya tertinggi kedua dalam satu musim bersama Madrid, hanya kalah dari musim 2021-22 saat ia mencetak 17 gol.

Kendati produktif secara personal, Vinicius mengakui musim ini berjalan berat bagi timnya.

"Ini musim yang sangat sulit. Kami memulai dengan baik, dengan jarak yang cukup dari Barcelona, tapi kemudian kami mulai kalah dan imbang di laga-laga yang seharusnya bisa kami menangkan. Kami kehilangan kepercayaan diri dan Barcelona terus menang,"

Namun semangatnya untuk bangkit tidak pernah padam. "Ini pertama kalinya saya menjalani dua musim tanpa gelar — kami gagal. Tapi kami punya skuad yang bisa menang musim depan. Real Madrid selalu bangkit," ujarnya penuh keyakinan.