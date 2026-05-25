HOME BOLA LIGA SPANYOL

Real Madrid Tunda Pengumuman Resmi Tunjuk Jose Mourinho, Ini Alasannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |13:24 WIB
Real Madrid Tunda Pengumuman Resmi Tunjuk Jose Mourinho, Ini Alasannya (Instagram/@Josemourinho)
JAKARTA - Klub raksasa Spanyol, Real Madrid, sudah pasti menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih musim depan. Namun, Real Madrid dilaporkan masih menunda pengumuman bergabungnya Mourinho.

1. Pengumuman Mourinho Ditunda

Kembalinya Mourinho sangat dinantikan di dalam Real Madrid, melansir Football Espana, Senin (25/5/2026). Diyakini, Mourinho adalah orang yang tepat untuk membalikkan keadaan setelah dua musim sulit yang dialami Real Madrid. 

Florentino Perez bergerak cepat untuk menyepakati kontrak dengannya begitu bahwa Arbeloa tidak akan dipertahankan. Menurut Record, rencananya adalah pengumuman pelatih asal Portugal itu akan dilakukan pada hari Senin.

Namun, hal ini diragukan karena pemilihan presiden yang kini telah dikonfirmasi akan segera berlangsung. Perez akan berhadapan dengan Enrique Riquelme setelah pencalonannya dikonfirmasi pada akhir pekan lalu. 

"Ini menyebabkan kesepakatan Mourinho ditunda sementara," demikian laporan Football Espana.

Alasannya, klausul pelepasan dalam kontrak Mourinho di Benfica, yang bernilai €6 juta, akan berakhir pada Senin. Jika klausul tersebut tidak diaktifkan sebelum hari Selasa, klub Portugal itu berhak menuntut biaya yang lebih tinggi, yang akan mempersulit Los Blancos.

 

