Hasil Madura United vs Dewa United di Super League 2025-2026: Ricky Kambuaya Menggila, Banten Warriors Menang Comeback 2-1!

BANGKALAN – Hasil Madura United vs Dewa United di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Bangkalan, Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu (25/4/2026) sore WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Banten Warriors.

Madura United unggul duluan lewat gol Junior Brandao (7’). Namun, Ricky Kambuaya menggila dan menceploskan dua gol (49’, 52’) untuk membawa timnya berbalik menang.

Ricky Kambuaya cetak 2 gol di laga Madura United vs Dewa United (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

Jalannya Pertandingan

Madura United berhasil unggul lebih dahulu atas tim tamu. Kepastian itu setelah Jose Brandao mampu mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-6 dengan memanfaatkan umpan Iran Junior.

Setelah tertinggal, Dewa United terpacu untuk segera mencetak gol balasan. Akan tetapi, pertama tim tuan rumah masih cukup lugas menghalau serangan yang datang.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Sementara waktu Madura United masih unggul 1-0 atas Dewa United.

Pada menit ke-49, Skuad Banten Warriors berhasil menyamakan kedudukan. Gol tersebut dicatatkan oleh Ricky Kambuaya dengan memaksimalkan umpan Alexis Messidoro.