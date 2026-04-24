Jadwal Final AFC Champions League Elite 2025-2026: Al-Ahli Saudi vs Machida Zelvia

JADWAL Al-Ahli Saudi vs Machida Zelvia di final AFC Champions League Elite 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan yang mempertemukan kekuatan sepak bola Asia Barat dan Asia Timur itu bisa Anda saksikan secara live di RCTI pada Sabtu 25 April 2026 pukul 23.00 WIB.

Al-Ahli datang dengan komposisi pemain yang berpengalaman dan menjadi andalan di sisi sayap untuk membuka ruang, selain itu mereka juga berperan untuk menghubungkan lini tengah dan depan. Dukungan lini tengah yang kuat membuat mereka cenderung bermain dengan penguasaan bola dan membangun serangan secara sabar.

Di sisi lain, Machida Zelvia tampil sebagai tim yang efisien. Mereka mengandalkan struktur pertahanan yang rapi dan transisi cepat ke depan. Pemain seperti ini bisa menjadi kunci dalam memanfaatkan ruang, terutama saat lawan kehilangan bola.

Secara permainan, Al-Ahli kemungkinan akan lebih banyak mengontrol jalannya laga. Sementara Machida menunggu momen untuk melakukan serangan balik. Dalam situasi seperti ini, gol pertama akan sangat berpengaruh terhadap arah pertandingan.

Laga ini juga menarik karena membuka peluang cerita baru. Al-Ahli ingin menegaskan kekuatan klub Arab Saudi di level Asia, sementara Machida berpeluang menciptakan pencapaian besar sebagai tim yang tidak diunggulkan sejak awal.