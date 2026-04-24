Jadwal dan Link Live Streaming Al Ahli vs Machida Zelvia di Final AFC Champions League Elite 2025-2026

JAKARTA – Partai puncak AFC Champions League Elite 2025-2026 akan menghadirkan duel seru antara Al Ahli Saudi FC melawan FC Machida Zelvia. Laga final ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 25 April 2026 pukul 23.10 WIB dan dapat disaksikan melalui live streaming di VISION+.

Pertandingan ini menjadi momen paling krusial bagi kedua tim yang telah melewati perjalanan panjang sejak fase grup hingga babak gugur. Al Ahli Saudi FC tampil konsisten dengan kekuatan skuad yang solid serta pengalaman bermain.

Di sisi lain, FC Machida Zelvia menjadi kejutan besar musim ini. Klub asal Jepang tersebut sukses menyingkirkan sejumlah tim kuat dan kini siap mencetak sejarah dengan meraih gelar kontinental pertama mereka.

Langkah kedua tim menuju final tidaklah mudah. Al Ahli Saudi FC berhasil mengamankan tiket ke partai puncak setelah menundukkan Vissel Kobe dengan skor 2-1 dalam laga semifinal yang berlangsung ketat. Sementara itu, FC Machida Zelvia menunjukkan ketangguhan dengan mengalahkan Shabab Al Ahli 1-0, memastikan langkah mereka ke final.

Siapakah yang akan menjadi raja baru Asia? Berikut detail pertandingan final:

Hari/Tanggal: Sabtu, 25 April 2026