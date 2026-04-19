Daftar Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Vietnam U-17 di Piala AFF U-17 2026: Mierza Starter, Garuda Asia Kejar Tiket Semifinal

GRESIK – Stadion Gelora Joko Samudro menjadi saksi perjuangan pamungkas Timnas Indonesia U-17 di fase grup Piala AFF U-17 2026. Menghadapi Vietnam U-17 pada Minggu (19/4/2026) malam pukul 19.30 WIB, skuad besutan Kurniawan Dwi Yulianto mengusung misi wajib menang demi mengamankan tempat di babak semifinal.

Berkat dinamika di grup lain, jalan bagi Garuda Asia kini terbuka. Kemenangan tipis 1-0 di laga terakhir Grup A tersebut sudah cukup untuk mengantarkan Timnas Indonesia U-17 mengoleksi enam poin dan mengunci posisi runner-up terbaik, menyalip pesaing dari grup lain.

1. Mierza dan Putu Ekayana Jadi Tumpuan

Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto tidak main-main dalam menyusun kekuatan di laga hidup-mati ini. Nama Mierza Firjatullah kembali dipercaya mengisi lini depan sejak menit awal. Ketajaman Mierza diharapkan menjadi solusi bagi kebuntuan serangan Indonesia untuk mencetak gol cepat.

Di lini pertahanan, sosok Putu Ekayana juga diturunkan sebagai starter untuk menjaga kedalaman tim.

Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Malaysia U-17 (Foto: LOC Media ASEAN U17 Championship 2026)

2. Kalkulasi Klasemen Mini

Pertandingan malam ini menyimpan skenario unik. Jika Timnas Indonesia U-17 menang 1-0 dan Malaysia menumbangkan Timor Leste, maka akan terjadi poin kembar (6 poin) di antara Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Dalam skema klasemen mini, Timnas Indonesia U-17 diprediksi akan menempati posisi kedua dengan selisih gol nol, yang tetap menguntungkan untuk lolos lewat jalur peringkat kedua terbaik.