Hasil Semifinal Piala AFF U-17 2026: Vietnam Hajar Australia 2-1, Malaysia Permalukan Laos 3-0!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |21:49 WIB
Timnas Vietnam U-17 menang 2-1 atas Timnas Australia U-17 di semifinal Piala AFF U-17 2026. (Foto: Facebook VFF)
HASIL semifinal Piala AFF U-17 2026 sudah terungkap. Sebanyak empat negara telah berjuang di semifinal Piala AFF U-17 2026, yang mana mempertemukan Timnas Vietnam U-17 vs Timnas Australia U-17 dan Timnas Laos U-17 vs Timnas Malaysia U-17.

1. Hasil Timnas Vietnam U-17 vs Timnas Australia U-17

Timnas Vietnam U-17 menghentikan dominasi Timnas Australia U-17 yang menyapu bersih tiga laga Grup C Piala AFF U-17 2026 dengan kemenangan. Skuad Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam U-17- menang 2-1 atas Timnas Australia U-17.

Timnas Vietnam U-17 bungkam Timnas Australia U-17 di semifinal Piala AFF U-17 2026. (Foto: Facebook VFF)

Gol-gol Timnas Vietnam U-17 asuhan Cristiano Roland dicetak Manh Coung pada menit 45+5, serta Nguyen Luc (60’). Sementara itu, gol tunggal Timnas Australia U-17 dicetak Luke Becvinovski pada menit ke-10.

Setelah empat tahun, Timnas Vietnam U-17 akhirnya kembali ke final Piala AFF U-17. Saat itu masih bertajuk Piala AFF U-16, Timnas Vietnam kalah 0-1 dari Indonesia.

2. Hasil Timnas Malaysia U-17 vs Timnas Laos U-17

Timnas Malaysia U-17 secara luar biasa menang 3-0 atas juara Grup B, Timnas Laos U-17. Kartu merah yang diterima Laos U-17 pada menit kelima, dimanfaatkan betul oleh skuad Harimau Muda -julukan Timnas Malaysia U-17.

Hasilnya, Timnas Malaysia U-17 menang 3-0 atas Laos U-17. Gol-gol Timnas Malaysia U-17 dicetak Yusuf Nasrullah Ramli pada menit ketujuh, Aniq Thaqif Hairulnizam (11’) dan  Muzakif Fitri Muhamad (58’). Ini merupakan yang pertama bagi Malaysia main di final Piala AFF U-17 dalam tujuh tahun terakhir.

 

