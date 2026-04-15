Prancis Tolak Tantangan Uji Coba Timnas Indonesia, Ini Penjelasan Resmi FFF

JAKARTA - Harapan suporter Garuda untuk melihat Timnas Indonesia berduel dengan Raksasa dunia, Prancis, di level senior tampaknya harus tertunda lebih lama. Head of International French Football Federation (FFF), Ludovic Debru, mengungkapkan kepadatan agenda internasional Les Bleus –julukan Timnas Prancis– menjadi tembok penghalang utama yang membuat laga uji coba kategori senior hampir mustahil diagendakan dalam waktu dekat.

Pernyataan ini muncul di sela-sela peresmian kolaborasi antara PSSI dan FFF yang baru saja disepakati untuk fokus pada pengembangan sepak bola putri. Meski kedua federasi telah menjalin hubungan strategis melalui berbagai program teknis, slot untuk pertandingan persahabatan tim utama pria maupun wanita masih belum tersedia.

Ludovic Debru menjelaskan ketatnya kalender kompetisi di Eropa dan jadwal resmi FIFA membuat manajemen waktu tim nasional Prancis sangat terbatas. Oleh karena itu, wacana pertemuan kedua timnas di level tertinggi memang belum bisa masuk dalam kalender kerja saat ini.

"Ya, ini adalah pertanyaan yang sudah biasa ditanyakan. Kalender internasional saat ini sangat padat serta sangat teratur. Hal itu tidaklah mudah," kata Ludovic di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

1. Peluang Bentrok di Level Junior

Kendati demikian, bukan berarti tidak ada celah untuk saling berhadapan di lapangan hijau. Menurut Ludovic, opsi yang paling rasional untuk dijalankan dalam waktu dekat adalah pertemuan melalui tim kelompok umur, yang justru dianggap lebih krusial bagi masa depan sepak bola kedua negara.

Timnas Indonesia vs Bulgaria di Final FIFA Series 2026. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

"Salah satu sarana yang baik tentunya adalah melalui tim usia muda. Tim usia mudalah yang paling membutuhkan kesempatan untuk bermain dan berkompetisi, dan hal ini sangat penting bagi mereka agar bisa belajar," sambung Ludovic.

Ludovic menegaskan bahwa meskipun pertandingan uji coba atau turnamen sangat membantu, peningkatan kualitas pemain muda tidak bisa instan. Hal tersebut wajib dibarengi dengan sistem pembinaan yang terencana dan berjenjang dari bawah ke atas.