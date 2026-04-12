Jadwal Malut United vs Dewa United di Super League 2025-2026: Laskar Kie Raha Dominan atas Banten Warriors!

KAPTEN Malut United, Gustavo Franca, meminta rekan setimnya kompak saat melawan Dewa United. Laga Malut United vs Dewa United yang merupakan lanjutan pekan ke-27 Super League 2025-2026. berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate pada Minggu (12/4/2026) pukul 19.00 WIB atau 21.00 WIT.

"Dewa United adalah tim kuat, tak peduli siapa pun yang bermain. Malut United sebagai tim harus bersatu untuk melawan Dewa United,” kata Gustavo Franca dalam konferensi pers jelang laga.

1. Motivasi Tinggi Malut United

Malut United menatap pertandingan kontra Dewa United dengan motivasi tinggi. Skuad asuhan coach Hendri Susilo ingin kembali ke jalur kemenangan setelah meraih dua hasil imbang pada laga melawan PSM Makassar (3-3) dan Arema FC (1-1). Untuk mencapai target tersebut, coach Hendri Susilo berharap semua pemain berada dalam kondisi maksimal saat melawan Dewa United.

"Sebelumnya, kondisi pemain ada di angka 75-80 persen. Semoga, pemain dapat kembali mencapai peak performance setelah libur panjang ketika tampil di pertandingan besok (hari ini)," kata Hendri Susilo.

Dalam pernyataannya, Hendri Susilo juga menekankan arti penting mentalitas dan keteguhan hati para pemain. "Pemain terlihat antusias dan bersemangat untuk melawan Dewa United. Pelatih dan pemain sudah sepakat untuk bangkit bersama dan memenangi pertandingan," ujar Hendri Susilo.

Pernyataan sang nakhoda tim pun disepakati Gustavo Franca selalu perwakilan pemain. Bek asal Brasil ini memastikan semua pemain memiliki fokus penuh untuk melawan Dewa United.

"Dalam kehidupan dan sepakbola, hasil tidak selalu sesuai dengan rencana. Tetapi, saya menjamin semua pemain selalu menatap pertandingan dengan fokus penuh," tutur Gustavo Franca.