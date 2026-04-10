Hasil Babak Pertama Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam di Semifinal Piala AFF Futsal 2026: Garuda Unggul 2-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |17:47 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam di Semifinal Piala AFF Futsal 2026: Garuda Unggul 2-0
Timnas Futsal Indonesia di Piala AFF Futsal 2026. (Foto: Instagram/timnasfutsal)
HASIL babak pertama Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam di Semifinal Piala AFF Futsal 2026 sudah diketahui. Untuk sementara tim asuhan Hector Souto tersebut unggul 2-0 atas Vietnam.

Duel seru itu digelar di Nonthaburi Hall, Nonthaburi, Jumat (10/4/2026) sore WIB. Timnas Futsal Indonesia unggul berkat dua gol dari Andarias Kareth.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit langsung tersaji di awal laga. Timnas Futsal Indonesia langsung intens bangun serangan ke gawang Vietnam. Namun, usaha demi usaha masih belum berbuah manis karena rapatnya pertahanan Vietnam.

Pada menit ke-4, Vietnam nyaris buka keunggulan lebih dahulu usai berhasil memanfaatkan kesalahan pemain Timnas Futsal Indonesia di depan gawang. Beruntung, bola masih membentur mistar gawang Timnas Futsal Indonesia yang dikawal Muhammad Albagir.

Ketika laga memasuki menit ke-7, Vietnam pun sempat melepaskan tendangan berbahaya ke gawang Garuda. Beruntung Albagir mampu menipis bola hingga gawang Timnas Futsal Indonesia masih aman.

Timnas Futsal Indonesia di Piala AFF Futsal 2026 (Foto: Timnas Futsal Indonesia)

Lalu gol yang dinanti pun datang di menit ke-11. Adalah Andarias Kareth berhasil mencetak gol usai memanfaatkan kesalahan para pemain Vietnam.

Ketika para pemain Vietnam ditekan di lini pertahanan sendiri, Andarias pun langsung menyambar bola dan membuat pergerakan si kulit bundar masuk ke gawang Vietnam. Garuda unggul 1-0.

 

