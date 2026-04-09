Timnas Futsal Indonesia Kelelahan Jelang Hadapi Vietnam di Semifinal Piala AFF 2026, Muhammad Albagir: Kami Cukup Baik

NONTHABURI – Kiper Timnas Futsal Indonesia, Muhammad Albagir, mengakui rekan-rekannya cukup kelelahan jelang semifinal Piala AFF Futsal 2026 kontra Timnas Futsal Vietnam. Namun, kondisi skuad secara umum cukup baik.

Laga Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Vietnam akan digelar di Nonthaburi Hall, Nonthaburi, Jumat 10 April 2026 pukul 20.00 WIB. Ini merupakan ulangan final edisi 2024.

Albagir mengatakan fase Grup B Piala AFF memang menguras stamina timnya. Namun, kondisi pasukan Hector Souto tidak mengalami penurunan signifikan.

"Kondisi kami saya rasa cukup baik, meskipun sedikit kelelahan. Untuk pertandingan berikutnya, kami memikirkan kondisi yang baik," kata Albagir dalam konferensi pers, Kamis (9/4/2026).