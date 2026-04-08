HOME BOLA LIGA CHAMPION

Link Live Streaming Barcelona vs Atletico Madrid di Perempatfinal Liga Champions 2025-2026

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |18:29 WIB
Link Live Streaming Barcelona vs Atletico Madrid di Perempatfinal Liga Champions 2025-2026
Simak link live streaming Barcelona vs Atletico Madrid di Perempatfinal Liga Champions 2025-2026 di artikel ini (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Babak perempat final UEFA Champions League 2025-2026 menghadirkan duel sengit antara FC Barcelona dan Atlético Madrid. Pertandingan leg pertama ini akan berlangsung di Camp Nou pada Kamis 9 April 2026 dini hari WIB dan bisa ditonton secara live streaming di VISION+. Klik link di sini untuk nonton streaming. 

Pertemuan dua raksasa Spanyol ini menjadi salah satu laga yang paling ditunggu di fase delapan besar Liga Champions musim ini. Selain mempertaruhkan tiket menuju semifinal, pertandingan ini juga menjadi ajang adu strategi antara pelatih Barcelona Hansi Flick dan pelatih Atletico Madrid Diego Simeone.

Dominasi Barcelona di Pertemuan Musim Ini

Barcelona vs Rayo Vallecano di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: La Liga)

Menariknya, sepanjang musim 2025-2026 kedua tim sudah empat kali bertemu di berbagai kompetisi. Dari laga sebelumnya, Barcelona tampil lebih dominan. Kepercayaan diri Barcelona juga semakin meningkat setelah kemenangan terbaru mereka atas Atletico di La Liga pada Minggu 5 April 2026.  Blaugrana menang 2-1 berkat gol dari Marcus Rashford dan Robert Lewandowski.

Gaya Bermain Barcelona Jadi Ancaman

Di bawah arahan Hansi Flick, FC Barcelona tampil cukup konsisten sepanjang musim ini. Permainan menyerang yang agresif membuat Blaugrana kerap mendominasi pertandingan, ditambah kontribusi lini depan yang produktif dalam mencetak gol.

Namun, Atlético Madrid dipastikan tidak akan mudah ditaklukkan. Tim asuhan Diego Simeone dikenal memiliki organisasi pertahanan yang solid serta mengandalkan serangan balik cepat untuk membongkar pertahanan lawan.

Dengan beberapa pertemuan yang sudah terjadi sepanjang musim ini, duel kedua tim di babak perempat final UEFA Champions League diprediksi berlangsung ketat. Kedua tim sama-sama memiliki kualitas untuk saling mengancam dan memperebutkan keunggulan di leg pertama.

 

