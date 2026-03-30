Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Bulgaria di Final FIFA Series 2026: Ramadhan Sananta Starter!

JAKARTA – Daftar line up Timnas Indonesia vs Bulgaria di final FIFA Series 2026 telah diumumkan. Pelatih John Herdman pun tampak melakukan rotasi pemain, namun sejumlah nama dipertahankan seperti Rizky Ridho, Jay idzes, Kevin Diks, Calvin Verdonk, Ole Romeny, hingga Ramadhan Sananta.

Ya, Herdman tampak mengubah komposisi tim untuk melawan Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin (30/3/2026) pukul 20.00 WIB. Setidaknya lima pemain yang membantu Timnas Indonesia menang 4-0 atas Saint Kitts and Nevis di semifinal FIFA Series 2026 kali ini dicadangkan.

1. Ramadhan Sananta Starter

Dari enam nama yang dipertahankan Herdman, Ramadhan Sananta menjadi yang paling menarik perhatian. Meski Sananta mendapatkan kritikan dari para netizen Tanah Air, nyatanya ia tetap dipercaya sebagai ujung tombak Timnas Indonesia.

Sananta pun kembali dipasangkan dengan Ole Romeny di lini depan. Bedanya kali ini Beckham Putra diganti dengan Ragnar Oratmangoen.

Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Lalu beralih ke lini tengah ada Kevin Diks, Joey Pelupessy, dan Calvin Verdonk. Diks dan Verdonk kembali dipercaya bermain di tengah, bedanya posisi Jordi Amat kini dipindahkan kepada Pelupessy.

Kemudian di lini belakang, pergantian pemain ada Elkan Baggott digantikan dengan Justin Hubner dan Dony Tri Pamungkas diganti Nathan Tjoe-A-On. Rizky Ridho dan Jay Idzes masih dipertahankan.

Terakhir, Emil Audero mendapatkan giliran bermain. Sedangkan Paes yang clean sheet di laga sebelumnya dicadangkan.