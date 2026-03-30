Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Bulgaria di Final FIFA Series 2026: Ramadhan Sananta Starter!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |19:20 WIB
Timnas Indonesia siap hadapi Bulgaria di FIFA Series 2026.
A
A
A

JAKARTA – Daftar line up Timnas Indonesia vs Bulgaria di final FIFA Series 2026 telah diumumkan. Pelatih John Herdman pun tampak melakukan rotasi pemain, namun sejumlah nama dipertahankan seperti Rizky Ridho, Jay idzes, Kevin Diks, Calvin Verdonk, Ole Romeny, hingga Ramadhan Sananta.

Ya, Herdman tampak mengubah komposisi tim untuk melawan Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin (30/3/2026) pukul 20.00 WIB. Setidaknya lima pemain yang membantu Timnas Indonesia menang 4-0 atas Saint Kitts and Nevis di semifinal FIFA Series 2026 kali ini dicadangkan.

1. Ramadhan Sananta Starter

Dari enam nama yang dipertahankan Herdman, Ramadhan Sananta menjadi yang paling menarik perhatian. Meski Sananta mendapatkan kritikan dari para netizen Tanah Air, nyatanya ia tetap dipercaya sebagai ujung tombak Timnas Indonesia.

Sananta pun kembali dipasangkan dengan Ole Romeny di lini depan. Bedanya kali ini Beckham Putra diganti dengan Ragnar Oratmangoen.

Lalu beralih ke lini tengah ada Kevin Diks, Joey Pelupessy, dan Calvin Verdonk. Diks dan Verdonk kembali dipercaya bermain di tengah, bedanya posisi Jordi Amat kini dipindahkan kepada Pelupessy.

Kemudian di lini belakang, pergantian pemain ada Elkan Baggott digantikan dengan Justin Hubner dan Dony Tri Pamungkas diganti Nathan Tjoe-A-On. Rizky Ridho dan Jay Idzes masih dipertahankan.

Terakhir, Emil Audero mendapatkan giliran bermain. Sedangkan Paes yang clean sheet di laga sebelumnya dicadangkan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/51/3209573/timnas_indonesia-yz8J_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Bulgaria di Final FIFA Series 2026 Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/51/3209609/link_live_streaming_timnas_indonesia_vs_bulgaria_di_final_fifa_series_2026_okezone-ozOI_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Bulgaria di FIFA Series 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/51/3209606/update_ranking_fifa_timnas_indonesia_jika_menang_kalah_dan_imbang_lawan_bulgaria_di_final_fifa_series_2026_okezone-yXwn_large.jpg
Hitung-hitungan Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang, Kalah dan Seri Lawan Bulgaria di Final FIFA Series 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/51/3209578/timnas_indonesia-4bW3_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Bulgaria di Final FIFA Series 2026 Malam Ini, Klik di Sini!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/30/11/1691383/efek-elkan-baggott-nyata-kevin-diks-akui-lini-belakang-jadi-lebih-solid-vak.webp
Efek Elkan Baggott Nyata! Kevin Diks Akui Lini Belakang Jadi Lebih Solid
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/02/pelatih_juventus_igor_tudor.jpg
Tottenham Pecat Igor Tudor Hanya 44 Hari, Nama Penggantinya Muncul ke Publik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement