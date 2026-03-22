Hasil Barcelona vs Rayo Vallecano di Liga Spanyol 2025-2026: Blaugrana Menang Tipis 1-0

BARCELONA – Hasil Barcelona vs Rayo Vallecano di Liga Spanyol 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Camp Nou, Barcelona, Minggu (22/3/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Blaugrana.

Gol tunggal kemenangan Barcelona dicetak oleh Ronald Araujo (24’). Tiga poin ini penting lantaran Real Madrid akan menghadapi Atletico Madrid yang berpotensi hilang angka.

Barcelona vs Rayo Vallecano di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: La Liga)

Jalannya Pertandingan

Bertindak sebagai tuan rumah, Barcelona tampil dominan sejak awal. Namun, Rayo mengancam duluan di menit kesatu. Sepakan Carlos Martin dari dalam kotak penalti untungnya bisa diselamatkan Joan Garcia.

Barcelona baru mencatatkan tembakan tepat sasaran di menit ke-10. Upaya Gerard Martin dari jarak jauh sayangnya masih dapat diamankan Augusto Batalla. Selang tiga menit, giliran tembakan Raphinha melebar.

Tuan rumah mulai panas. Umpan silang Lamine Yamal di menit ke-23 mampu diteruskan Raphinha tapi ditepis dengan brilian oleh Augusto. Gol akhirnya tercipta semenit kemudian. Berawal dari tendangan penjuru, bola yang dilepaskan Joao Cancelo ditanduk dengan manis oleh Araujo.

Sejumlah peluang didapat Barcelona tapi Rayo juga bisa melawan. Buktinya, sundulan Pathe Cisse dari jarak sangat dekat melambung tipis saja di menit ke-43. Keunggulan 1-0 bertahan hingga rehat.