Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persebaya Surabaya vs Persib Bandung, Bojan Hodak Minta Pangeran Biru Waspadai Kejutan Bajul Ijo

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |14:21 WIB
Jelang Persebaya Surabaya vs Persib Bandung, Bojan Hodak Minta Pangeran Biru Waspadai Kejutan Bajul Ijo
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

SURABAYA - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan peringatan keras kepada skuadnya untuk menjaga kewaspadaan penuh saat meladeni tantangan Persebaya Surabaya. Hodak memandang lawatan ke markas lawan ini sebagai ujian krusial yang akan menguji mentalitas juara timnya.

Persib Bandung dijadwalkan bentrok dengan Persebaya Surabaya pada pekan ke-24 Liga 1 2025-2026. Pertarungan sengit ini akan digulirkan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (2/3/2026) pukul 20.30 WIB.

1. Duel Klasik

Hodak menyebut, duel Persib kontra Persebaya selalu menempati level tertinggi dalam persaingan sepak bola nasional. Oleh karena itu, pelatih asal Kroasia tersebut meyakini tidak ada tim favorit di laga kali ini.

Menurut Hodak, kedua tim memiliki kekuatan serta kualitas setara baik dari segi materi pemain maupun permainan. Dia memprediksi laga akan berjalan ketat sejak awal hingga akhir pertandingan.

"Dalam pertandingan ini tidak ada favorit, pertandingan ini selalu sulit," ujar Hodak dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Senin (2/3/2026).

Bojan Hodak di sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
Bojan Hodak di sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

2. Dampak Taktik Bernardo Tavares

Lebih lanjut, Hodak juga menyoroti perkembangan Persebaya setelah ditangani pelatih Bernardo Tavares. Dia melihat adanya perubahan pendekatan taktik yang membuat lawan semakin terorganisasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/49/3204499/federico_barba-OLVK_large.jpg
Federico Barba Kibarkan Bendera Perang, Persib Bandung Targetkan Poin Penuh di Kandang Persebaya Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/49/3204492/persija_jakarta-xnQg_large.jpg
Terungkap! Ada 3 Bintang Dunia yang Menolak Pinangan Persija Jakarta di Bursa Transfer Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/49/3204473/persebaya_surabaya-tFNU_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/49/3204414/persib_bandung_diprediksi_menang_2_0_atas_persebaya_surabaya-mq6v_large.jpeg
Bobotoh Cantik Nazwaa Saqinaa Prediksi Persib Bandung Sikat Persebaya Surabaya 2-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/02/50/1682379/wbc-restui-perebutan-gelar-kelas-berat-oleksandr-usyk-vs-rico-verhoeven-digelar-di-mesir-fum.webp
WBC Restui Perebutan Gelar Kelas Berat Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven Digelar di Mesir
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/03/02/bek_borussia_monchengladbach_kevin_diks_merayakan.jpg
Cerita Seru Kevin Diks usai Cetak Gol Kemenangan Monchengladbach Kontra Union Berlin
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement