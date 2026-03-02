Jelang Persebaya Surabaya vs Persib Bandung, Bojan Hodak Minta Pangeran Biru Waspadai Kejutan Bajul Ijo

SURABAYA - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan peringatan keras kepada skuadnya untuk menjaga kewaspadaan penuh saat meladeni tantangan Persebaya Surabaya. Hodak memandang lawatan ke markas lawan ini sebagai ujian krusial yang akan menguji mentalitas juara timnya.

Persib Bandung dijadwalkan bentrok dengan Persebaya Surabaya pada pekan ke-24 Liga 1 2025-2026. Pertarungan sengit ini akan digulirkan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (2/3/2026) pukul 20.30 WIB.

1. Duel Klasik

Hodak menyebut, duel Persib kontra Persebaya selalu menempati level tertinggi dalam persaingan sepak bola nasional. Oleh karena itu, pelatih asal Kroasia tersebut meyakini tidak ada tim favorit di laga kali ini.

Menurut Hodak, kedua tim memiliki kekuatan serta kualitas setara baik dari segi materi pemain maupun permainan. Dia memprediksi laga akan berjalan ketat sejak awal hingga akhir pertandingan.

"Dalam pertandingan ini tidak ada favorit, pertandingan ini selalu sulit," ujar Hodak dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Senin (2/3/2026).

Bojan Hodak di sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

2. Dampak Taktik Bernardo Tavares

Lebih lanjut, Hodak juga menyoroti perkembangan Persebaya setelah ditangani pelatih Bernardo Tavares. Dia melihat adanya perubahan pendekatan taktik yang membuat lawan semakin terorganisasi.