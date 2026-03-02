Barcelona vs Atletico Madrid, Hansi Flick Yakin Balikkan Defisit 4 Gol

Hansi Flick percaya diri Barcelona mampu membalikkan defisit empat gol saat jumpat Atletico Madrid (Foto: UEFA)

BARCELONA – Pelatih Barcelona, Hansi Flick, tidak berkecil hati dengan situasi timnya yang tertinggal 0-4 secara agregat dari Atletico Madrid. Ia yakin bisa membalikkan defisit empat gol tersebut pada laga leg II semifinal Copa del Rey 2025-2026.

1. Kejar 4 Gol

Laga Barcelona vs Atletico Madrid itu akan berlangsung di Stadion Camp Nou, Barcelona, Rabu 4 Maret 2026 dini hari WIB. Tugas maha berat disandang Blaugrana.

Pasalnya, mereka kalah telak 0-4 dari Atletico pada leg I di markas Atletico. Barcelona butuh menang dengan selisih lima gol (5-0, 6-1, 7-2) jika ingin lolos langsung ke final Copa del Rey 2025-2026.

Flick sadar tidak mudah mengejar defisit empat gol itu. Ia berharap para suporter memenuhi Stadion Camp Nou yang akan krusial buat anak asuhnya.

“Kami butuh semua orang di stadion sehingga kami bisa bertarung bersama-sama dan berusaha comeback melawan Atletico Madrid,” papar Flick, mengutip dari Football Espana, Senin (2/3/2026).