Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Barcelona vs Atletico Madrid, Hansi Flick Yakin Balikkan Defisit 4 Gol

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |19:28 WIB
Barcelona vs Atletico Madrid, Hansi Flick Yakin Balikkan Defisit 4 Gol
Hansi Flick percaya diri Barcelona mampu membalikkan defisit empat gol saat jumpat Atletico Madrid (Foto: UEFA)
A
A
A

BARCELONA – Pelatih Barcelona, Hansi Flick, tidak berkecil hati dengan situasi timnya yang tertinggal 0-4 secara agregat dari Atletico Madrid. Ia yakin bisa membalikkan defisit empat gol tersebut pada laga leg II semifinal Copa del Rey 2025-2026.

Saksikan Liga Spanyol 2025-2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Kejar 4 Gol

Barcelona kalah 0-4 dari Atletico Madrid di semifinal Copa del Rey 2025-2026 @FCBarcelona

Laga Barcelona vs Atletico Madrid itu akan berlangsung di Stadion Camp Nou, Barcelona, Rabu 4 Maret 2026 dini hari WIB. Tugas maha berat disandang Blaugrana.

Pasalnya, mereka kalah telak 0-4 dari Atletico pada leg I di markas Atletico. Barcelona butuh menang dengan selisih lima gol (5-0, 6-1, 7-2) jika ingin lolos langsung ke final Copa del Rey 2025-2026.

Flick sadar tidak mudah mengejar defisit empat gol itu. Ia berharap para suporter memenuhi Stadion Camp Nou yang akan krusial buat anak asuhnya.

“Kami butuh semua orang di stadion sehingga kami bisa bertarung bersama-sama dan berusaha comeback melawan Atletico Madrid,” papar Flick, mengutip dari Football Espana, Senin (2/3/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/46/3195604/xabi_alonso-D7vx_large.jpg
Meski Sudah Dipecat, Xabi Alonso Tetap Disalahkan Usai Real Madrid Tersingkir dari Copa del Rey 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/46/3195509/alvaro_arbeloa_yakin_kegagalan_ini_akan_membuat_real_madrid_lebih_kuat-K61Z_large.jpg
Real Madrid Takluk 2-3 dari Albacete, Alvaro Arbeloa: Kegagalan adalah Jalan Menuju Sukses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/46/3190566/simak_hasil_32_besar_copa_del_rey_2025_2026-wERf_large.jpg
Hasil 32 Besar Copa del Rey 2025-2026: Talavera vs Real Madrid 2-3, Atletico Madrid Menang Susah Payah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/46/3204396//lamine_yamal_bahagia_usai_mencetak_hattrick_perdana_dalam_karier_profesionalnya-SeBI_large.jpg
Bikin Hattrick Perdana di Laga Barcelona vs Villarreal, Lamine Yamal: Saya Dituntut Cetak 100 Gol
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/02/11/1682319/real-madrid-vs-getafe-misi-tempel-puncak-klasemen-laliga-202526-link-nonton-di-vision-fsd.webp
Real Madrid vs Getafe, Misi Tempel Puncak Klasemen LaLiga 2025/26 Link Nonton di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/13/barcelona_vs_atletico_madrid.jpg
Barcelona Siapkan Strategi Nekat Tanpa Lewandowski Demi Kejar Defisit 4 Gol Lawan Atletico
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement