Kisah Bintang Real Madrid Brahim Diaz, Rasakan Hangatnya Momen Buka Puasa Bersama Komunitas Maroko di Spanyol

MADRID – Bintang Real Madrid, Brahim Diaz, baru saja menunjukkan sisi religius dan kepedulian sosialnya di tengah jadwal kompetisi yang padat. Pemain yang memiliki darah campuran Spanyol-Maroko ini terlihat membaur dengan warga dalam acara buka puasa bersama (Iftar) yang digelar di Pusat Kebudayaan Islam Madrid, Spanyol.

Kehadiran Diaz bukan sekadar seremoni formal, melainkan bentuk koneksi emosionalnya dengan akar budaya Maroko yang ia miliki. Di sana, ia menikmati suasana Ramadhan yang kental dengan tradisi kuliner dan kebersamaan khas Maroko, sebuah pemandangan kontras dari hiruk-pikuk stadion yang biasa ia hadapi.

1. Nilai Religius sang Penyerang

Lahir di Malaga pada 3 Agustus 1999, pemain berusia 26 tahun ini tumbuh dalam lingkungan budaya yang beragam. Ayahnya, Sufiel Abdelkader, berasal dari Melilla, sementara ibunya berasal dari Malaga.

Meski lahir di Spanyol, identitas keislaman Diaz sangat kuat, yang diwarisi dari garis keturunan sang nenek yang merupakan warga asli Maroko. Terlebikh lagi, kota kelahirannya, Malaga, memang dikenal memiliki sejarah dan populasi Muslim yang signifikan, yang turut membentuk karakter Diaz hingga saat ini.

Brahim Diaz. (Foto: Instagram/equipedumaroc)

Di tengah gemerlap kariernya sebagai penyerang klub raksasa seperti Real Madrid, Diaz tetap menjaga nilai-nilai spiritualnya, termasuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan.

2. Kiprah di Lapangan Hijau dan Persaingan Ketat

Momen berbuka puasa ini menjadi waktu istirahat sejenak bagi Diaz sebelum ia kembali memfokuskan diri ke lapangan hijau. Real Madrid dijadwalkan akan menjamu Getafe dalam lanjutan Spanyol 2025-2026 pada Selasa 3 Maret 2026 pukul 03.00 WIB.