HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking Timnas Futsal Indonesia: Alami Lonjakan Fantastis, Diprediksi Tembus 15 Besar FIFA!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |19:07 WIB
Update Ranking Timnas Futsal Indonesia: Alami Lonjakan Fantastis, Diprediksi Tembus 15 Besar FIFA!
Timnas Futsal Indonesia di Piala Asia Futsal 2026. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

RANKING Timnas Futsal Indonesia diprediksi menembus 15 besar dunia pada ranking FIFA. Lonjakan fantastis itu tak lepas dari keberhasilan Timnas Futsal Indonesia menjadi runner-up di ajang Piala Asia Futsal 2026.

Ya, Timnas Futsal Indonesia mencetak sejarah sebagai runner-up Piala Asia Futsal 2026. Berkat pencapaian di turnamen yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta tersebut, posisi skuad Garuda di ranking FIFA diprediksi akan melesat tajam.

Tidak tanggung-tanggung, Skuad Garuda diproyeksikan merangsek ke peringkat 15 dunia, sebuah pencapaian tertinggi sepanjang sejarah tim nasional.

Berdasarkan estimasi perhitungan poin dari formula resmi FIFA, Timnas Futsal Indonesia diperkirakan mengantongi tambahan poin masif sebesar +97,57. Dengan total koleksi 1288,54 poin, tim asuhan pelatih Hector Souto ini bakal melonjak sembilan anak tangga dari posisi sebelumnya di peringkat 24 dunia. Di level benua, Indonesia pun naik kelas menjadi penghuni empat besar Asia.

1.  Rekor Tanpa Kalah di Waktu Normal

Loncatan peringkat yang sangat signifikan ini merupakan buah dari performa impresif selama putaran final Piala Asia Futsal 2026. Timnas Futsal Indonesia tampil perkasa sejak fase grup dengan melumat Korea Selatan 5-0, mengandaskan Kirgistan 5-3, dan menahan Irak 1-1.

Timnas Futsal Indonesia vs Iran di final Piala Asia Futsal 2026. (Foto: Yudistiro Pranoto/Okezone)
Timnas Futsal Indonesia vs Iran di final Piala Asia Futsal 2026. (Foto: Yudistiro Pranoto/Okezone)

Langkah gemilang Timnas Futsal Indonesia ini berlanjut di fase gugur saat menundukkan Vietnam 3-2 di perempatfinal. Momen paling heroik terjadi di semifinal saat Timnas Futsal Indonesia menumbangkan raksasa Jepang dengan skor 5-3 lewat perpanjangan waktu.

Kemenangan atas salah satu tim terkuat di Asia inilah yang memberikan suntikan poin terbesar dalam aspek perhitungan poin FIFA. Menariknya, hingga partai final melawan Iran yang berakhir imbang 5-5 (sebelum kalah adu penalti), Timnas Futsal Indonesia secara teknis tidak pernah kalah dalam waktu normal maupun perpanjangan waktu.

 

Halaman:
1 2
      
