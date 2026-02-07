Breaking News: Timnas Futsal Indonesia Raih Runner-up Piala Asia Futsal 2026 Usai Kalah dari Iran

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia harus puas menjadi runner-up Piala Asia Futsal 2026. Garuda gagal juara usai kalah adu penalti 4-5 dari Iran pada laga final yang berlangsung di Indonesia Arena, Sabtu (7/2/2026) malam WIB.

Laga tersebut berlanjut ke drama adu penalti usai sama kuat 4-4 di waktu normal, hingga 5-5 di babak tambahan. Meski gagal juara, perjuangan mencapai final tetap menjadi sebuah sejarah bagi Timnas Futsal Indonesia

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Futsal Iran berhasil unggul lebih dahulu atas Timnas Futsal Indonesia. Kepastian itu didapat setelah pemain veteran Hossein Tayebibidgoli mampu mencetak gol pembuka pada menit ke-3.

Skuad Garuda —julukan Timnas Futsal Indonesia— mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-7. Gol penyeimbang tersebut dicatatkan oleh Reza Gunawan lewat skema serangan yang rapi.

Timnas Futsal Indonesia v Iran di final Piala Asia Futsal 2026. (Foto: Yudistiro Pranoto/Okezone)

Timnas Futsal Indonesia kini mampu berbalik unggul atas lawan. Kali ini Israr Megantara mampu mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-8 sekaligus membakar semangat suporter di stadion.

Timnas Futsal Iran harus menerima kenyataan pahit karena gawang mereka kembali dibobol lawan dalam waktu singkat. Tambahan satu gol Timnas Futsal Indonesia kembali lahir lewat aksi Israr Megantara pada menit ke-9.