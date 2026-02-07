Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Timnas Futsal Indonesia Raih Runner-up Piala Asia Futsal 2026 Usai Kalah dari Iran

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |21:48 WIB
Breaking News: Timnas Futsal Indonesia Raih Runner-up Piala Asia Futsal 2026 Usai Kalah dari Iran
Timnas Futsal Indonesia vs Iran di final Piala Asia Futsal 2026. (Foto: Yudistiro Pranoto/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia harus puas menjadi runner-up Piala Asia Futsal 2026. Garuda gagal juara usai kalah adu penalti 4-5 dari Iran pada laga final yang berlangsung di Indonesia Arena, Sabtu (7/2/2026) malam WIB.

Laga tersebut berlanjut ke drama adu penalti usai sama kuat 4-4 di waktu normal, hingga 5-5 di babak tambahan. Meski gagal juara, perjuangan mencapai final tetap menjadi sebuah sejarah bagi Timnas Futsal Indonesia

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Futsal Iran berhasil unggul lebih dahulu atas Timnas Futsal Indonesia. Kepastian itu didapat setelah pemain veteran Hossein Tayebibidgoli mampu mencetak gol pembuka pada menit ke-3.

Skuad Garuda —julukan Timnas Futsal Indonesia— mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-7. Gol penyeimbang tersebut dicatatkan oleh Reza Gunawan lewat skema serangan yang rapi.

Timnas Futsal Indonesia v Iran di final Piala Asia Futsal 2026. (Foto: Yudistiro Pranoto/Okezone)
Timnas Futsal Indonesia v Iran di final Piala Asia Futsal 2026. (Foto: Yudistiro Pranoto/Okezone)

Timnas Futsal Indonesia kini mampu berbalik unggul atas lawan. Kali ini Israr Megantara mampu mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-8 sekaligus membakar semangat suporter di stadion.

Timnas Futsal Iran harus menerima kenyataan pahit karena gawang mereka kembali dibobol lawan dalam waktu singkat. Tambahan satu gol Timnas Futsal Indonesia kembali lahir lewat aksi Israr Megantara pada menit ke-9.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/51/3200305/timnas_futsal_indonesia_vs_iran-QYlo_large.jpg
Hasil Timnas Futsal Indonesia vs Iran di Final Piala Asia Futsal 2026: Skor 5-5, Garuda Lanjutkan Perjuangan ke Adu Penalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/51/3200303/timnas_futsal_indonesia_vs_iran-jX7z_large.jpg
Hasil Timnas Futsal Indonesia vs Iran di Final Piala Asia Futsal 2026: Sama Kuat 4-4, Lanjut Babak Tambahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/51/3200301/timnas_futsal_indonesia_vs_iran-HVox_large.jpg
Hasil Final Piala Asia Futsal 2026: Samuel Eko Cetak Gol, Timnas Futsal Indonesia Unggul 4-3 atas Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/51/3200297/timnas_futsal_indonesia-L94v_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Futsal Indonesia vs Iran di Final Piala Asia Futsal 2026: Menggila, Garuda Unggul 3-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/06/51/1674365/topgolf-tawarkan-sensasi-baru-main-golf-webp.webp
Topgolf Tawarkan Sensasi Baru Main Golf
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/03/maarten_paes_akan_mengenakan_nomor_26_di_ajax_amst.jpg
Debut Maarten Paes Tertunda! Ajax Tanpa Kiper Timnas Indonesia Lawan AZ Alkmaar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement