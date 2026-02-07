Hasil Timnas Futsal Indonesia vs Iran di Final Piala Asia Futsal 2026: Sama Kuat 4-4, Lanjut Babak Tambahan

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia harus berjuang ke babak tambahan usai ditahan Iran dengan skor 4-4 di waktu normal final Piala Asia Futsal 2026, Sabtu (7/2/2026) malam WIB. Sejatinya Garuda sempat unggul 4-3, namun Iran berhasil mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir hingga memaksa babak tambahan 2x5 menit harus dimainkan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Futsal Iran berhasil unggul lebih dahulu atas Timnas Futsal Indonesia. Kepastian itu didapat setelah pemain veteran Hossein Tayebibidgoli mampu mencetak gol pembuka pada menit ke-3.

Skuad Garuda —julukan Timnas Futsal Indonesia— mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-7. Gol penyeimbang tersebut dicatatkan oleh Reza Gunawan lewat skema serangan yang rapi.

Timnas Futsal Indonesia kini mampu berbalik unggul atas lawan. Kali ini Israr Megantara mampu mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-8 sekaligus membakar semangat suporter di stadion.

Timnas Futsal Indonesia vs Iran di final Piala Asia Futsal 2026. (Foto: Yudistiro Pranoto/Okezone)

Timnas Futsal Iran harus menerima kenyataan pahit karena gawang mereka kembali dibobol lawan dalam waktu singkat. Tambahan satu gol Timnas Futsal Indonesia kembali lahir lewat aksi Israr Megantara pada menit ke-9.

Pada menit ke-14, Timnas Futsal Indonesia hampir saja menambah keunggulan. Sayangnya, sepakan keras Firman Adriansyah masih membentur tiang gawang Timnas Futsal Iran.

Pada menit ke-18, Timnas Futsal Iran mampu memperkecil ketertinggalan dari lawan. Kepastian itu didapat setelah Mahdi Karimi mampu mencatatkan namanya di papan skor lewat serangan balik cepat.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Timnas Futsal Indonesia unggul 3-2 atas Timnas Futsal Iran.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Timnas Futsal Indonesia sempat dikejutkan dengan gol Iran melalui aksi Ahmadabbasi. Tepatnya pemain bintang Iran itu mencetak gol dari tendangan bebas di menit ke-23.

Hebatnya, Timnas Futsal Indonesia langsung menjawab gol cepat itu dengan balasan yang luar biasa. Samuel Eko pun mencetak gol dan membuat Garuda lagi-lagi unggul menjadi 4-3 di menit 24.

Timnas Futsal Indonesia v Iran di final Piala Asia Futsal 2026. (Foto: Yudistiro Pranoto/Okezone)

Setelahnya, kedua tim sama-sama memiliki peluang emas. Bahkan Iran sejatinya beberapa kali membuat fans Timnas Futsal Indonesia terdiam karena bola mengenai tiang gawang.

Ketika laga tinggal menyisakan 3 menit lebih, gawang Garuda kebobolan lagi. Iran yang memainkan strategi power play berhasil mencetak gol berkat aksi Mahdi Karimi.

Skor 4-4 itu bertahan sampai laga usai, sehingga babak tambahan pun akan dimainkan.