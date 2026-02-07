Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Futsal Indonesia vs Iran di Final Piala Asia Futsal 2026: Sama Kuat 4-4, Lanjut Babak Tambahan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |21:00 WIB
Hasil Timnas Futsal Indonesia vs Iran di Final Piala Asia Futsal 2026: Sama Kuat 4-4, Lanjut Babak Tambahan
Timnas Futsal Indonesia vs Iran di final Piala Asia Futsal 2026. (Foto: Yudistiro Pranoto/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia harus berjuang ke babak tambahan usai ditahan Iran dengan skor 4-4 di waktu normal final Piala Asia Futsal 2026, Sabtu (7/2/2026) malam WIB. Sejatinya Garuda sempat unggul 4-3, namun Iran berhasil mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir hingga memaksa babak tambahan 2x5 menit harus dimainkan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Futsal Iran berhasil unggul lebih dahulu atas Timnas Futsal Indonesia. Kepastian itu didapat setelah pemain veteran Hossein Tayebibidgoli mampu mencetak gol pembuka pada menit ke-3.

Skuad Garuda —julukan Timnas Futsal Indonesia— mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-7. Gol penyeimbang tersebut dicatatkan oleh Reza Gunawan lewat skema serangan yang rapi.

Timnas Futsal Indonesia kini mampu berbalik unggul atas lawan. Kali ini Israr Megantara mampu mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-8 sekaligus membakar semangat suporter di stadion.

Timnas Futsal Indonesia vs Iran di final Piala Asia Futsal 2026. (Foto: Yudistiro Pranoto/Okezone)
Timnas Futsal Indonesia vs Iran di final Piala Asia Futsal 2026. (Foto: Yudistiro Pranoto/Okezone)

Timnas Futsal Iran harus menerima kenyataan pahit karena gawang mereka kembali dibobol lawan dalam waktu singkat. Tambahan satu gol Timnas Futsal Indonesia kembali lahir lewat aksi Israr Megantara pada menit ke-9.

Pada menit ke-14, Timnas Futsal Indonesia hampir saja menambah keunggulan. Sayangnya, sepakan keras Firman Adriansyah masih membentur tiang gawang Timnas Futsal Iran.

Pada menit ke-18, Timnas Futsal Iran mampu memperkecil ketertinggalan dari lawan. Kepastian itu didapat setelah Mahdi Karimi mampu mencatatkan namanya di papan skor lewat serangan balik cepat.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Timnas Futsal Indonesia unggul 3-2 atas Timnas Futsal Iran.

 

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Timnas Futsal Indonesia sempat dikejutkan dengan gol Iran melalui aksi Ahmadabbasi. Tepatnya pemain bintang Iran itu mencetak gol dari tendangan bebas di menit ke-23.

Hebatnya, Timnas Futsal Indonesia langsung menjawab gol cepat itu dengan balasan yang luar biasa. Samuel Eko pun mencetak gol dan membuat Garuda lagi-lagi unggul menjadi 4-3 di menit 24.

Timnas Futsal Indonesia v Iran di final Piala Asia Futsal 2026. (Foto: Yudistiro Pranoto/Okezone)
Timnas Futsal Indonesia v Iran di final Piala Asia Futsal 2026. (Foto: Yudistiro Pranoto/Okezone)

Setelahnya, kedua tim sama-sama memiliki peluang emas. Bahkan Iran sejatinya beberapa kali membuat fans Timnas Futsal Indonesia terdiam karena bola mengenai tiang gawang.

Ketika laga tinggal menyisakan 3 menit lebih, gawang Garuda kebobolan lagi. Iran yang memainkan strategi power play berhasil mencetak gol berkat aksi Mahdi Karimi.

Skor 4-4 itu bertahan sampai laga usai, sehingga babak tambahan pun akan dimainkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/51/3200301/timnas_futsal_indonesia_vs_iran-HVox_large.jpg
Hasil Final Piala Asia Futsal 2026: Samuel Eko Cetak Gol, Timnas Futsal Indonesia Unggul 4-3 atas Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/51/3200297/timnas_futsal_indonesia-L94v_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Futsal Indonesia vs Iran di Final Piala Asia Futsal 2026: Menggila, Garuda Unggul 3-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/51/3200292/timnas_futsal_indonesia-7Rkx_large.jpg
Hasil Final Piala Asia Futsal 2026: Timnas Futsal Indonesia Kebobolan! Garuda Tertinggal 0-1 dari Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/51/3200289/timnas_futsal_indonesia_vs_iran_di_final_piala_asia_futsal_2026-f61A_large.jpg
Live Malam Ini di MNCTV! Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia vs Iran di Final Piala Asia Futsal 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/07/11/1674461/link-live-streaming-indonesia-vs-iran-di-final-piala-asia-futsal-2026-hph.webp
Link Live Streaming Indonesia vs Iran di Final Piala Asia Futsal 2026 Malam Ini
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/07/kadek_dhinda.jpg
Hasil Semifinal BATC 2026: Kadek Dhinda Pangkas Ketertinggalan Indonesia dari Korsel 1-2
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement