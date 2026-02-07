Hasil Babak Pertama Timnas Futsal Indonesia vs Iran di Final Piala Asia Futsal 2026: Menggila, Garuda Unggul 3-2

Timnas Futsal Indonesia unggul 3-2 atas Iran di babak pertama final Piala Asia Futsal 2026. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia tampil luar biasa hingga berhasil unggul atas Iran di babak pertama final Piala Asia Futsal 2026, pada Sabtu (7/2/2026) malam WIB. Bermain di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, skuad Garuda tepatnya unggul 3-2 atas raja terakhir di Asia tersebut.

Pada 20 menit pertama, sejatnya Timnas Futsal Indonesia tertinggal terlebih dahulu dari Iran. Namun, tiga gol balasan dan satu gol tambahan dari Iran di akhir babak pertama membuat skor menjadi 3-2 untuk keunggulan pasukan Hector Souto.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Futsal Iran berhasil unggul lebih dahulu atas Timnas Futsal Indonesia. Kepastian itu didapat setelah pemain veteran Hossein Tayebibidgoli mampu mencetak gol pembuka pada menit ke-3.

Skuad Garuda —julukan Timnas Futsal Indonesia— mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-7. Gol penyeimbang tersebut dicatatkan oleh Reza Gunawan lewat skema serangan yang rapi.

Timnas Futsal Indonesia: (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Timnas Futsal Indonesia kini mampu berbalik unggul atas lawan. Kali ini Israr Megantara mampu mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-8 sekaligus membakar semangat suporter di stadion.

Timnas Futsal Iran harus menerima kenyataan pahit karena gawang mereka kembali dibobol lawan dalam waktu singkat. Tambahan satu gol Timnas Futsal Indonesia kembali lahir lewat aksi Israr Megantara pada menit ke-9.