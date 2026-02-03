Hasil Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam di Perempatfinal Piala Asia Futsal 2026: Menang 3-2, Skuad Garuda Tembus Semifinal!

Timnas Futsal Indonesia menang 3-2 atas Timnas Futsal Vietnam di Perempatfinal Piala Asia Futsal 2026 (Foto: Okezone/Taufik Fajar)

JAKARTA – Hasil Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Vietnam di Perempatfinal Piala Asia Futsal 2026 sudah diketahui. Duel di Indonesia Arena, Jakarta, Selasa (3/2/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-2 untuk Skuad Garuda.

Gol bagi Timnas Futsal Indonesia dicetak oleh Brian Ick (5’), Ardiansyah Nur (11’), dan Reza Gunawan (26’). Hasil ini membawa Tim Merah Putih menembus semifinal Piala Asia Futsal 2026!

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim tampil menyengat sejak menit awal. Timnas Futsal Indonesia berhasil mencetak gol keunggulannya saat laga baru berjalan empat menit lewat tendangan Brian Ick usai menerima kick in dari Ardiansyah Nur.

Timnas Futsal Indonesia mendapat satu peluang terbaik pada menit ke-8 lewat tendangan Firman Adriansyah yang masih melenceng tipis. Sementara Vietnam terlihat masih cukup kesulitan mengembangkan permainannya.

Pada menit ke-11, Timnas Futsal Indonesia sukses menggandakan keunggulan melalui gol Ardiansyah Nur setelah memanfaatkan kesalahan Nguyen Da Hai. Ardiansyah merebut bola lalu mengirimkannya kepada Rio Pangestu.

Rio kemudian melakukan operan satu-dua dengan Syauqi Saud sebelum memberikan umpan kembali kepada Ardiansyah Nur. Indonesia pun unggul 2-0!

Muhammad Iqbal nyaris menambah keunggulan untuk Timnas Futsal Indonesia pada menit ke-15. Namun sontekannya masih mampu ditepis Pham Van Tu.

Vietnam mendapatkan beberapa peluang emas di menit-menit akhir, namun tidak ada yang berbuah gol. Hasilnya, Indonesia memimpin 2-0 saat turun minum.