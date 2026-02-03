Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam di Perempatfinal Piala Asia Futsal 2026: Skuad Garuda Memimpin 2-0!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |19:50 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam di Perempatfinal Piala Asia Futsal 2026: Skuad Garuda Memimpin 2-0!
Timnas Futsal Indonesia unggul 2-0 atas Timnas Futsal Vietnam di babak pertama laga Perempatfinal Piala Asia Futsal 2026 (Foto: Youtube/Official Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Hasil babak pertama Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Vietnam di Perempatfinal Piala Asia Futsal 2026 sudah diketahui. Duel di Indonesia Arena, Jakarta, Selasa (3/2/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Skuad Garuda.

Gol bagi Timnas Futsal Indonesia dicetak oleh Brian Ick (5’) dan Ardiansyah Nur (11’). Tim Merah Putih memimpin dengan nyaman.

Taklukkan Kirgistan 5-3, Timnas Futsal Indonesia Lolos ke Perempatfinal

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim tampil menyengat sejak menit awal. Timnas Futsal Indonesia berhasil mencetak gol keunggulannya saat laga baru berjalan empat menit lewat tendangan Brian Ick usai menerima kick in dari Ardiansyah Nur. 

Timnas Futsal Indonesia mendapat satu peluang terbaik pada menit ke-8 lewat tendangan Firman Adriansyah yang masih melenceng tipis. Sementara Vietnam terlihat masih cukup kesulitan mengembangkan permainannya. 

Pada menit ke-11, Timnas Futsal Indonesia sukses menggandakan keunggulan melalui gol Ardiansyah Nur setelah memanfaatkan kesalahan Nguyen Da Hai. Ardiansyah merebut bola lalu mengirimkannya kepada Rio Pangestu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/51/3199419/timnas_futsal_jepang_menang_telak_6_0_atas_timnas_futsal_afghanistan_di_perempatfinal_piala_asia_futsal_2026-B906_large.jpg
Hasil Timnas Futsal Jepang vs Afghanistan di Perempatfinal Piala Asia Futsal 2026: Samurai Biru Menang 6-0, Tunggu Timnas Futsal Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/51/3199411/simak_jadwal_siaran_langsung_timnas_futsal_indonesia_vs_timnas_futsal_vietnam_di_perempatfinal_piala_asia_futsal_2026-pIwf_large.jpeg
Live MNCTV Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam di Perempatfinal Piala Asia Futsal 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/51/3199397/timnas_futsal_thailand_vs_irak-9VrW_large.jpg
Hasil Timnas Futsal Thailand vs Irak di Perempatfinal Piala Asia Futsal 2026: Menang 4-2, Singa Mesopotamia Tantang Iran di Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/51/3199362/simak_prediksi_skor_timnas_futsal_indonesia_vs_timnas_futsal_vietnam_di_perempatfinal_piala_asia_futsal_2026-3Tbx_large.jpg
Prediksi Skor Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam di Perempatfinal Piala Asia Futsal 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/03/11/1672867/5-fakta-menarik-arsenal-bisa-juara-liga-inggris-20252026-cql.webp
5 Fakta Menarik Arsenal Bisa Juara Liga Inggris 2025/2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/03/gelandang_newcastle_united_sandro_tonali.jpg
Sandro Tonali Diisukan ke Arsenal, Eddie Howe Akhirnya Buka Suara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement