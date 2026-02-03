Hasil Babak Pertama Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam di Perempatfinal Piala Asia Futsal 2026: Skuad Garuda Memimpin 2-0!

Timnas Futsal Indonesia unggul 2-0 atas Timnas Futsal Vietnam di babak pertama laga Perempatfinal Piala Asia Futsal 2026 (Foto: Youtube/Official Okezone)

JAKARTA – Hasil babak pertama Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Vietnam di Perempatfinal Piala Asia Futsal 2026 sudah diketahui. Duel di Indonesia Arena, Jakarta, Selasa (3/2/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Skuad Garuda.

Gol bagi Timnas Futsal Indonesia dicetak oleh Brian Ick (5’) dan Ardiansyah Nur (11’). Tim Merah Putih memimpin dengan nyaman.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim tampil menyengat sejak menit awal. Timnas Futsal Indonesia berhasil mencetak gol keunggulannya saat laga baru berjalan empat menit lewat tendangan Brian Ick usai menerima kick in dari Ardiansyah Nur.

Timnas Futsal Indonesia mendapat satu peluang terbaik pada menit ke-8 lewat tendangan Firman Adriansyah yang masih melenceng tipis. Sementara Vietnam terlihat masih cukup kesulitan mengembangkan permainannya.

Pada menit ke-11, Timnas Futsal Indonesia sukses menggandakan keunggulan melalui gol Ardiansyah Nur setelah memanfaatkan kesalahan Nguyen Da Hai. Ardiansyah merebut bola lalu mengirimkannya kepada Rio Pangestu.