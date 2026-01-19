Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Cristian Chivu Sanjung Arsenal: Bukan Berarti Inter Milan Sudah Kalah!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |23:23 WIB
Cristian Chivu Sanjung Arsenal: Bukan Berarti Inter Milan Sudah Kalah!
Sanjungan Cristian Chivu untuk Arsenal bukan berarti Inter Milan sudah kalah sebelum tanding (Foto: Inter Milan)
MILAN – Pelatih Inter Milan, Cristian Chivu, tak kuasa melayangkan pujian kepada Arsenal jelang bentrok di Liga Champions 2025-2026. Menurutnya, The Gunners adalah salah satu tim terbaik di Eropa, tidak hanya sekarang tapi juga beberapa musim ke belakang.

Saksikan Liga Champions 2025-2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Dua Pemuncak Klasemen

Hasil Chelsea vs Arsenal di semifinal Piala Liga Inggris 2025-2026 @arsenal

Laga Inter Milan vs Arsenal itu menyorot perhatian dunia. Sebab, pertandingan di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Italia, Rabu 21 Januari 2026 pukul 03.00, tersebut mempertemukan dua penguasa klasemen di liga domestik.

Inter bertakhta sebagai capolista dengan 49 poin dari 21 laga di Serie A. Sedangkan, Arsenal menduduki puncak klasemen Premier League dengan 50 poin dari 22 pertandingan.

Tak hanya di Liga Inggris, pasukan Mikel Arteta juga mendominasi klasemen Liga Champions 2025-2026. Hingga matchday 6, mereka mencetak angka sempurna 18 dengan 17 gol dan 1 kemasukan.

Sedangkan, Inter terdampar di posisi 6 dengan nilai 12. Setelah memenangi 4 laga perdananya, Nerazzurri justru kalah 2 kali beruntun dari Atletico Madrid dan Liverpool!

 

