Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Resmi Balik ke Oxford United?

PEMAIN Timnas Indonesia Marselino Ferdinan balik ke Oxford United pada Januari 2026. Namun, belum diketahui secara pasti, Marselino Ferdinan balik ke Oxford United untuk pemulihan cedera atau karena masa peminjamannya telah berakhir.

Semalam, AS Trencin menjalani laga uji coba. Dalam skuad yang dibawa pelatih Ricardo Moniz tidak terdapat nama Marselino Ferdinan. Tidak dibawanya Marselino Ferdinan sebenarnya tidak mengherankan, mengingat gelandang 21 tahun ini tengah dalam cedera hamstring.

Laga terakhir Marselino Ferdinan bersama AS Trencin tersaji pada 2 November 2025. Saat itu, eks gelandang Persebaya Surabaya ini bermain 18 menit saat AS Trencin kalah 0-4 dari Spartak Trnava.

Setelah kekalahan itu, Marselino Ferdinan tak pernah bermain. Total sejak dipinjam dari Oxford United pada September 2025, Marselino Ferdinan baru bermain tiga kali bersama AS Trencin.

1. Terpantau Berada di Oxford United

Marselino Ferdinan terpantau latihan di markas Oxford United. (Foto: Instagram/@marselinoferdinan10

Namun, alih-alih menjalani pemulihan cedera di Slovakia, Marselino Ferdinan justru terpantau di markas latihan Oxford United. Dalam stories di Instagram-nya, @marselinoferdinan10, mantan pemain KMSK Deinze itu tengah berlatih di pusat kebugaran Oxford United.

Pertanyaan pun muncul. Marselino Ferdinan hanya menumpang berlatih di Oxford United atau masa peminjamannya di AS Trencin telah berakhir?