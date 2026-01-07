Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kabar Bursa Transfer: AC Milan Gigit Jari, Sassuolo Segel Jay Idzes dari Pintu Keluar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |15:42 WIB
Kabar Bursa Transfer: AC Milan Gigit Jari, Sassuolo Segel Jay Idzes dari Pintu Keluar
Pemain Sassuolo, Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
A
A
A

SASSUOLO – CEO Sassuolo, Giovanni Carnevali, memberikan pernyataan tegas mengenai kebijakan timnya pada bursa transfer Januari 2026. Meski tengah menjadi incaran banyak klub besar, Carnevali memastikan tidak akan melepas pemain kunci mereka, termasuk kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, di tengah musim yang sedang berjalan.

Idzes menjadi komoditas hangat di bursa transfer Januari 2026. Salah satu raksasa Italia, AC Milan, dilaporkan sangat tertarik untuk memboyong bek tangguh tersebut guna memperkuat sektor lini pertahanan mereka yang sedang rapuh.

1. Kebijakan Tutup Pintu di Musim Dingin

Namun, AC Milan tampaknya harus gigit jari menyikapi ambisi mereka. Carnevali menegaskan bahwa Sassuolo tidak akan menjual pemainnya di bursa transfer musim dingin ini, karena fokus utama klub adalah menjaga stabilitas skuad.

“Kami memang menerima beberapa permintaan, tetapi pada Januari kami tidak akan menjual, melainkan memperkuat tim, meski itu tidak mudah,” kata Carnevali, dipetik dari Gianluca Di Marzio, Rabu (7/1/2026).

Sejatinya, tidak hanya Idzes saja yang menjadi komoditas hangat pada bursa transfer Januari 2026. Tandemnya di lini belakang, yakni Tarik Muharemovic, juga masuk dalam radar bidikan sejumlah klub besar, termasuk ketertarikan yang sama dari pihak AC Milan.

Jay Idzes bersama Tarik Muharemovic. (Foto: Instagram/tarik.muharemovic)
Jay Idzes bersama Tarik Muharemovic. (Foto: Instagram/tarik.muharemovic)

2. Masa Depan Muharemovic

Carnevali pun berbicara spesifik mengenai situasi Muharemovic di dalam skuad. Dia mengakui bek berusia 22 tahun itu merupakan pemain berkualitas tinggi dan berharap sang pemain dapat terus melanjutkan proses perkembangannya bersama Neroverdi—julukan Sassuolo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/47/3193963/jonathan_david_cetak_gol_di_laga_juventus_vs_sassuolo_juventusfcen-LN6G_large.jpg
Minta Bermain Cerdas, Fabio Grosso Harus Rela Lihat Sassuolo Dibantai Juventus 3-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/47/3193955/juventus_menang_3_0_atas_sassuolo_di_liga_italia_2025_2026_juventusfcen-rEMb_large.jpg
Juventus Bantai Klub Jay Idzes 3-0, Luciano Spalletti: Kekuatan Kami Baru 80 Persen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/47/3193658/jay_idzes_tampil_gemilang_di_laga_sassuolo_vs_parma_sassuolous-y6Gj_large.jpg
Statistik Gila Kapten Timnas Indonesia saat Sassuolo Ditahan Parma 1-1 di Liga Italia 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/47/3193648/davide_nicola_kecewa_cremonese_kalah_0_1_dari_fiorentina_uscremonese-jDVO_large.jpg
Penyebab Cremonese Kalah 0-1 dari Fiorentina di Liga Italia 2025-2026 meski Emil Audero Tampil Gemilang
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/07/11/1663657/pemain-mallorca-pakai-outfit-presiden-venezuela-nicolas-maduro-saat-ditangkap-tentara-as-rzu.webp
Pemain Mallorca Pakai Outfit Presiden Venezuela Nicolas Maduro saat Ditangkap Tentara AS
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/06/bek_timnas_indonesia_jay_idzes_tampil_solid_saat_m.jpg
Pelatih Sassuolo Minta Jay Idzes Cs Belajar dari Kekalahan Telak Vs Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement