Kabar Bursa Transfer: AC Milan Gigit Jari, Sassuolo Segel Jay Idzes dari Pintu Keluar

SASSUOLO – CEO Sassuolo, Giovanni Carnevali, memberikan pernyataan tegas mengenai kebijakan timnya pada bursa transfer Januari 2026. Meski tengah menjadi incaran banyak klub besar, Carnevali memastikan tidak akan melepas pemain kunci mereka, termasuk kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, di tengah musim yang sedang berjalan.

Idzes menjadi komoditas hangat di bursa transfer Januari 2026. Salah satu raksasa Italia, AC Milan, dilaporkan sangat tertarik untuk memboyong bek tangguh tersebut guna memperkuat sektor lini pertahanan mereka yang sedang rapuh.

1. Kebijakan Tutup Pintu di Musim Dingin

Namun, AC Milan tampaknya harus gigit jari menyikapi ambisi mereka. Carnevali menegaskan bahwa Sassuolo tidak akan menjual pemainnya di bursa transfer musim dingin ini, karena fokus utama klub adalah menjaga stabilitas skuad.

“Kami memang menerima beberapa permintaan, tetapi pada Januari kami tidak akan menjual, melainkan memperkuat tim, meski itu tidak mudah,” kata Carnevali, dipetik dari Gianluca Di Marzio, Rabu (7/1/2026).

Sejatinya, tidak hanya Idzes saja yang menjadi komoditas hangat pada bursa transfer Januari 2026. Tandemnya di lini belakang, yakni Tarik Muharemovic, juga masuk dalam radar bidikan sejumlah klub besar, termasuk ketertarikan yang sama dari pihak AC Milan.

Jay Idzes bersama Tarik Muharemovic. (Foto: Instagram/tarik.muharemovic)

2. Masa Depan Muharemovic

Carnevali pun berbicara spesifik mengenai situasi Muharemovic di dalam skuad. Dia mengakui bek berusia 22 tahun itu merupakan pemain berkualitas tinggi dan berharap sang pemain dapat terus melanjutkan proses perkembangannya bersama Neroverdi—julukan Sassuolo.