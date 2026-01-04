Jelang Persib Bandung vs Persija Jakarta, Mauricio Souza Akui Belum Pelajari Permainan Pangeran Biru

JAKARTA – Aroma persaingan panas mulai terasa menjelang duel klasik antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung pada pekan ke-17 Super League 2025-2026. Meski laga sarat gengsi tersebut sudah di depan mata, pelatih Persija, Mauricio Souza, mengaku baru akan memulai proses analisis mendalam terhadap kekuatan Pangeran Biru –julukan Persib– dalam waktu dekat demi mematangkan strategi timnya.

Persija Jakarta akan menyambangi markas Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Minggu 11 Januari 2026 pukul 15.30 WIB. Laga sarat gengsi itu menjadi salah satu pertandingan yang kerap dinanti-nanti oleh kedua belah pendukung tim.

Meski bentrokan tersebut akan tersaji sekitar satu pekan lagi, Souza mengaku belum mempelajari dan mengatur strategi untuk calon lawannya tersebut. Kata dia, pekan depan baru tim kepelatihan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta memulai analisis.

1. Pantau Jadwal Padat Maung Bandung

“Mereka (Persib Bandung) punya satu pertandingan liga dan kemudian satu pertandingan untuk AFC Champions League 2, di minggu ini kita akan mulai mempelajari tentang Persib,” ungkap Souza dalam konferensi pers usai laga kontra Persijap Jepara, Minggu (4/1/2026).

Persib Bandung vs PSM Makassar. (Foto: Instagram/persib)

Pelatih asal Brasil itu mengatakan bahwa dirinya mengakui kualitas calon lawannya pada pekan ke-17 nanti. Kendati demikian, dia belum mempelajari soal kekuatan Persib dan mengatur strategi yang akan dipakainya nanti.

“Kita sudah tahu kualitas tim Persib dan investasi besar yang mereka lakukan, ada beberapa pemain timnas juga di sana,” ujarnya.

“Tapi kita belum mempelajari secara mendalam bagaimana kita akan menghadapi Persib nanti. Dalam minggu ini kita akan mempelajarinya,” tambahnya.