BREAKING NEWS: John Herdman Resmi Latih Timnas Indonesia, Diumumkan Langsung PSSI!

PSSI resmi mengumumkan John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pengumuman itu disampaikan PSSI di laman resmi mereka pada Sabtu, (3/1/2026).

“PSSI resmi mengumumkan John Herdman sebagai pelatih baru Tim Nasional Indonesia, pada Sabtu, 3 Januari 2026, menandai dimulainya era baru sepakbola nasional,” tulis PSSI dalam pernyataan resmi mereka, Sabtu (3/12/2026).

John Herdman resmi latih Timnas Indonesia. (Foto: NOC Canada)

1. PSSI Antusias Sambut Kehadiran John Herdman

Kabarnya, John Herdman akan dikontrak PSSI selama dua tahun dengan opsi perpanjangan dua tahun. Hal itu berarti, John Herdman berpotensi dikontrak PSSI sebagai pelatih Timnas Indonesia hingga 2030.

PSSI antusias menyambut kehadiran John Herdman. Track Record John Herdman sebagai pelatih menjadi salah satu PSSI yakin memiliki juru taktik 50 tahun ini sebagai suksesor Patrick Kluivert.

“PSSI menyambut antusias kehadiran pelatih berusia 50 tahun tersebut. Ragam rekam jejak Herdman menjadi alasan utama penunjukan ini. Dia tercatat sebagai satu-satunya pelatih di dunia yang berhasil membawa tim nasional putra dan putri dari satu negara lolos ke Piala Dunia FIFA,” tulis PSSI.

“Bersama timnas putri Selandia Baru, Herdman tampil di Piala Dunia 2007 dan 2011, serta mencetak sejarah dengan meraih dua medali perunggu Olimpiade secara beruntun bersama Kanada pada 2012 dan 2016,” lanjut pernyataan PSSI.