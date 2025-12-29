Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Futsal Indonesia U-16 vs Thailand di Final Piala AFF Futsal U-16 2025: Menang 4-3, Garuda Muda Juara!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |17:37 WIB
Hasil Timnas Futsal Indonesia U-16 vs Thailand di Final Piala AFF Futsal U-16 2025: Menang 4-3, Garuda Muda Juara!
Timnas Futsal Indonesia U-16 juara Piala AFF Futsal U-16 2025 usai mengalahkan Timnas Futsal Thailand U-16 4-3 di partai final (Foto: Instagram/@changsuek)
NONTHABURI – Hasil Timnas Futsal Indonesia U-16 vs Timnas Futsal Thailand U-16 di Final Piala AFF Futsal U-16 2025 sudah diketahui. Laga di Nonthaburi Gymnasium, Nonthaburi, Thailand, Senin (29/12/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 4-3 untuk Garuda Muda.

Empat gol Timnas Futsal Indonesia U-16 dicetak Hetson Sirait (4’), Faisal Gumilang (20’, 28’), dan Dafa Ramadan (26’). Sementara, gol Thailand diborong Boonyarit Petchthiam (1’, 17’, 38’).

Aksi Hetson Sirait di laga Timnas Futsal Indonesia U-16 vs Thailand (Foto: Instagram/@changsuek)
Aksi Hetson Sirait di laga Timnas Futsal Indonesia U-16 vs Thailand (Foto: Instagram/@changsuek)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Thailand langsung menggebrak di menit-menit awal. Bahkan, baru satu menit laga berjalan, gawang Indonesia sudah bobol oleh Boonyarit Petchthiam.

Namun, di menit keempat, gol balasan tercipta. Hetson Sirait sukses menuntaskan serangan balik cepat untuk membawa skor kembali sama kuat 1-1.

Walau begitu, Thailand tetap memegang kendali permainan. Hetson kembali punya peluang bagus untuk membawa Timnas Futsal Indonesia U-16 berbalik unggul di menit ke-13. Tapi, sepakannya ditepis kiper.

Jual beli serangan terjadi di sisa waktu babak pertama. Tembakan-tembakan jarak jauh jadi andalan kedua tim untuk mencetak gol.

 

