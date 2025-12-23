Hasil Timnas Futsal Indonesia U-16 vs Myanmar U-16 di Piala AFF Futsal U-16 2025: Garuda Muda Menang 4-2

NONTHABURI – Timnas Futsal Indonesia U-16 mencatatkan hasil positif dengan membungkam Myanmar 4-2 pada laga perdana Piala AFF Futsal U-16 2025. Kemenangan meyakinkan skuad Garuda Muda ini tersaji dalam duel sengit yang digelar di Nonthaburi Hall, Thailand, Selasa (23/12/2025) siang WIB.

Kemenangan ini menjadi modal bagus bagi Timnas Futsal Indonesia U-16 dalam perebutan gelar juara. Selanjutnya, tim polesan Reka Cahya itu akan menghadapi Vietnam pada Rabu 24 Desember 2025 besok.

1. Persaingan Sengit di Babak Pertama

Timnas Futsal Indonesia U-16 tampil cukup agresif sejak menit awal. Tapi sayangnya, mereka justru harus kecolongan lebih dulu dari Myanmar lewat gol Lin Latt Htun.

Skuad Garuda Muda dapat merespons gol itu dengan baik. Timnas Futsal Indonesia U-16 menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat aksi Akmal Nashrur.

Timnas Futsal Indonesia U-16 vs Myanmar U-16. (Foto: Instagram/timnasfutsal)

Pertandingan kembali berjalan sengit. Kedua tim terus jual beli serangan meski belum ada gol tambahan yang tercipta hingga laga berjalan 15 menit.

Sampai akhirnya, Timnas Futsal Indonesia U-16 menambah pundi-pundi golnya di akhir babak pertama lewat Mahesa Reandra. Gol itu sekaligus membawa Garuda Muda unggul sementara atas Myanmar dengan skor 2-1.