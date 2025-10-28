FFI Umumkan Staf Kepelatihan Timnas Futsal Indonesia U-16 dan U-19: Diisi Pelatih Lokal Terbaik!

JAKARTA – Federasi Futsal Indonesia (FFI) mengambil langkah strategis dalam pembinaan usia muda dengan meresmikan susunan staf kepelatihan untuk Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia U-16 dan U-19. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mempersiapkan kedua tim menuju turnamen futsal ASEAN U-16 dan U-19 yang dijadwalkan berlangsung pada 23–29 Desember 2025 di Nonthaburi, Thailand.

Pelatih Kepala & Direktur Teknik FFI, Hector Souto, menegaskan penetapan staf ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pembinaan nasional yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan. Fokus utamanya adalah memastikan filosofi permainan Timnas Futsal Indonesia diterapkan secara konsisten di setiap jenjang, mulai dari usia muda hingga tim senior.

"Kami ingin menciptakan kesinambungan filosofi bermain di setiap jenjang," kata Hector dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).

Pelatih asal Spanyol itu menambahkan langkah ini diambil dengan satu tujuan yang jelas, yakni memastikan model permainan Timnas Futsal Indonesia memiliki kesinambungan di seluruh jenjang usia.

1. Kolaborasi Pelatih Lokal Terbaik

Timnas Futsal Indonesia vs Kamboja di CFA 2025. (Foto: FFI)

Hector Souto menjelaskan pemilihan para pelatih didasarkan tidak hanya pada pengalaman, tetapi juga karena mereka mewakili standar tertinggi pelatih lokal. Komposisi staf pelatih yang terpilih mencerminkan kolaborasi dari berbagai klub futsal terbaik di Tanah Air, memastikan tim kepelatihan diisi oleh SDM berkualitas.

Kedua tim akan segera memulai program Training Camp (TC) di Jakarta pada awal Desember 2025. TC ini akan menjadi momen krusial untuk menerapkan metodologi latihan terpadu serta menyelaraskan filosofi bermain Timnas sejak usia dini.