BREAKING NEWS: Timnas Futsal Indonesia Raih Medali Emas SEA Games 2025 Usai Kalahkan Thailand 6-1, Sejarah Baru Tercipta!

NONTHABURI – Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia berhasil mencetak sejarah usai merebut medali emas SEA Games 2025. Kepastian medali emas perdana Garuda di cabang olahagra (cabor) futsal putra SEA Games itu diraih usai mereka menang telak 6-1 atas Thailand, pada Jumat (19/12/2025) malam WIB.

Bermain di Nonthaburi Sports Complex Gymnasium, Thailand, skuad Garuda berhasil menang berkat gol Firman Ardiansyah (13’), Syauqi Saud (17’), Samuel Eko (23’), Dewa Rizki (29’), dan Ardiansyah Nur (35’, 39'). Dengan skor 6-1 itu, sejatinya perolehan Timnas Futsal Indonesia dan Thailand sama-sama memiliki 9 poin.

Hanya saja, Garuda berhak menempati urutan pertama dan meraih medali emas karena unggul head-to-head atas Thailand. Medali emas itu pun sekaligus menjadi yang pertama untuk Timnas Futsal Indonesia, sekaligus menghancurkan dominasi Thailand yang selalu juara di lima edisi terakhir atau semenjak futsal dipertandingkan di ajang SEA Games pada edisi 2007.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Futsal Indonesia sejak menit awal mendapatkan tekanan yang luar biasa dari tim tuan rumah. Thailand seakan tak memberikan kesempatan bagi Garuda untuk melakukan serangan balik.

Baru beberapa menit setelah kick-off, Timnas Futsal Indonesia memiliki kans untuk membalas. Meski begitu, pertahanan Thailand masih begitu kuat.

Setelah 10 menit berlalu, Timnas Futsal Indonesia terus memberikan perlawanan. Bahkan di menit ke-13, Thailand sampai melakukan kesalahan dengan melakukan pelanggaran keras di kotak terlarang.

Timnas Futsal Indonesia vs Thailand. (Foto: Instagram/Changsuek)

Alhasil, Timnas Futsal Indonesia mendapatkan hadiah tendangan penalti. Firman Ardiansyah yang dipercaya mengeksekusi tendangan penalti mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Indonesia unggul 1-0.

Ketika sudah unggul, permainan Timnas Futsal Indonesia semakin lepas. Tak heran di menit ke-17, Garuda berhasil menambah gol.

Gol kedua itu dicetak oleh Syauqi Saud. Berawal dari umpan tendangan bebas Ardiansyah Nur, Syaudi yang berdiri bebas di sisi kanan pertahanan Thailand melepaskan tendangan kencang nan terukur yang tak dapat diantisipasi kiper tuan rumah.

Hingga waktu tersisa, Timnas Futsal Indonesia terus menekan. Skor 2-0 pun bertahan sampai turun minum.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Timnas Futsal Indonesia mencoba untuk mengambil inisiatif serangan. Alhasil, gol ketiga tercipta melalui sepakan keras Samuel Eko di menit 23.

Berawal dari umpan ke dalam, Samuel langsung melepaskan tendangan yang begitu kencang dan terukur ke gawang Thailand. Skor berubah jadi 3-0 untuk keunggulan Garuda.

Lalu pada menit ke-29, Timnas Futsal Indonesia berhasil mencetak gol keempat melalui Dewa Rizki. Ia mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan kesalahan Thailand saat melakukan taktik powerplay.

Timnas Futsal Indonesia vs Thailand. (Foto: Instagram/Changsuek)

Dewa yang mendapatkan bola langsung melepaskan tendangan terukur ke gawang Thailand yang tanpa pengawalan sang kiper. Tak lama gol kelima dan keenam pun mengikuti, yang mana lagi-lagi karena kesalahan saat Thailand menggunakan taktik powerplay.

Dua gol terakhir itu dicetak oleh Ardiansyah Nur. Dengan skor 6-1 itu, Timnas Futsal Putra Indonesia pun menjadi juara.

Starting Line Up:

Timnas Futsal Indonesia: Ahmad Habibie; M. Iqbal, Rizki Xavier, Firman A, Israr.

Pelatih: Hector Souto.