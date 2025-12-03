Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Thailand U-22 vs Timnas Timor Leste U-22 di SEA Games 2025: The War Elephant Pesta Gol 6-1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |21:01 WIB
Hasil Timnas Thailand U-22 vs Timnas Timor Leste U-22 di SEA Games 2025: <i>The War Elephant</i> Pesta Gol 6-1
Timnas Thailand U-22 menang telak 6-1 atas Timnas Timor Leste U-22 di laga pertama SEA Games 2025 (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

BANGKOK – Hasil Timnas Thailand U-22 vs Timnas Timor Leste U-22 di SEA Games 2025. Laga di Stadion Rajamangala, Bangkok, Thailand, Rabu (3/12/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 6-1 untuk The War Elephant.

Enam gol Thailand dicetak oleh Yotsakorn Burapha (45’, 71’, 72’), Siraphop Wandee (49’), Iklas Sanron (60’), dan Kakana Khamyok (85’). Sementara, Timor Leste memperkecil skor lewat Palomito Ribeiro (90+3’).

Timnas Thailand U-22 vs Timnas Timor Leste U-22 (Foto: Instagram/@changsuek)
Timnas Thailand U-22 vs Timnas Timor Leste U-22 (Foto: Instagram/@changsuek)

Jalannya Pertandingan

Perbedaan kualitas membuat Thailand tampil dominan. Namun, peluang baru terjadi di menit ke-11 dan langsung berbuah gol. Sayangnya, wasit menganulirnya. Timor Leste membalas tapi bola membentur tiang!

Setelah itu, jual beli serangan terjadi. Di luar dugaan, Timor Leste mampu memberi perlawanan. Mereka juga tampil disiplin dalam menjaga pertahanan sehingga Thailand praktis kesulitan.

Kerja keras Thailand baru berbuah di pengujung babak pertama lewat sundulan Yotsakorn di menit ke-45! Ia sukses menanduk umpan silang dari situasi tendangan penjuru. Skor 1-0 bertahan hingga rehat.

Usai rehat, Thailand terus melancarkan serangannya. Hasilnya manis. Sundulan Wandee di tiang jauh membobol gawang Timor Leste di menit ke-49. Mereka unggul 2-0!

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/51/3187630/marselino_ferdinan_batal_gabung_timnas_indonesia_u_22_di_sea_games_2025-kmRu_large.jpeg
Penyebab Marselino Ferdinan Batal Gabung Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/51/3187608/berikut_tiga_pemain_diaspora_timnas_indonesia_yang_sudah_tiba_di_thailand_jelang_sea_games_2025-iKVz_large.jpg
3 Pemain Diaspora Timnas Indonesia yang Sudah Tiba di Thailand Jelang SEA Games 2025, Nomor 1 sang Kapten!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/51/3187583/timnas_vietnam_u_22_menang_2_1_atas_timnas_laos_u_22_di_sea_games_2025-EosK_large.jpg
Hasil Timnas Laos U-22 vs Timnas Vietnam U-22 di SEA Games 2025: Golden Star Warriors Menang 2-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/51/3187547/link_live_streaming_timnas_vietnam_u_22_vs_timnas_laos_u_22_di_sea_games_2025-TK1J_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Vietnam U-22 vs Timnas Laos U-22 di SEA Games 2025 Sore Ini, Klik di Sini!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/51/1651169/sea-games-2025-resmi-dimulai-saksikan-seru-pertandingannya-di-vision-adm.webp
SEA Games 2025 Resmi Dimulai: Saksikan Seru Pertandingannya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Dadakan Masuk Skuad, Sabar/Reza Pede Bidik Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement