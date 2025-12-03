Hasil Timnas Thailand U-22 vs Timnas Timor Leste U-22 di SEA Games 2025: The War Elephant Pesta Gol 6-1

Timnas Thailand U-22 menang telak 6-1 atas Timnas Timor Leste U-22 di laga pertama SEA Games 2025 (Foto: Instagram/@changsuek)

BANGKOK – Hasil Timnas Thailand U-22 vs Timnas Timor Leste U-22 di SEA Games 2025. Laga di Stadion Rajamangala, Bangkok, Thailand, Rabu (3/12/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 6-1 untuk The War Elephant.

Enam gol Thailand dicetak oleh Yotsakorn Burapha (45’, 71’, 72’), Siraphop Wandee (49’), Iklas Sanron (60’), dan Kakana Khamyok (85’). Sementara, Timor Leste memperkecil skor lewat Palomito Ribeiro (90+3’).

Timnas Thailand U-22 vs Timnas Timor Leste U-22 (Foto: Instagram/@changsuek)

Jalannya Pertandingan

Perbedaan kualitas membuat Thailand tampil dominan. Namun, peluang baru terjadi di menit ke-11 dan langsung berbuah gol. Sayangnya, wasit menganulirnya. Timor Leste membalas tapi bola membentur tiang!

Setelah itu, jual beli serangan terjadi. Di luar dugaan, Timor Leste mampu memberi perlawanan. Mereka juga tampil disiplin dalam menjaga pertahanan sehingga Thailand praktis kesulitan.

Kerja keras Thailand baru berbuah di pengujung babak pertama lewat sundulan Yotsakorn di menit ke-45! Ia sukses menanduk umpan silang dari situasi tendangan penjuru. Skor 1-0 bertahan hingga rehat.

Usai rehat, Thailand terus melancarkan serangannya. Hasilnya manis. Sundulan Wandee di tiang jauh membobol gawang Timor Leste di menit ke-49. Mereka unggul 2-0!