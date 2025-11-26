Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Chelsea vs Barcelona Berakhir 3-0, Hansi Flick Sesali Blaugrana Bikin Banyak Kesalahan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |09:17 WIB
Chelsea vs Barcelona Berakhir 3-0, Hansi Flick Sesali <i>Blaugrana</i> Bikin Banyak Kesalahan
Hansi Flick meneyesali Barcelona bikin banyak kesalahan saat menghadapi Chelsea (Foto: UEFA)
A
A
A

LONDON – Pelatih Barcelona, Hansi Flick, menyesali kekalahan telak 0-3 dari Chelsea dalam matchday 5 Liga Champions 2025-2026. Ia menilai anak asuhnya terlalu banyak bikin kesalahan.

Saksikan Liga Champions 2025-2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Disesali

Chelsea hajar Barcelona 3-0 @ChelseaFC

Laga Chelsea vs Barcelona itu berlangsung di Stadion Stamford Bridge, London, Inggris, Rabu (26/11/2025) dini hari WIB. Tiga gol The Blues dicetak via bunuh diri Jules Kounde (27’), Estevao (55’), dan Liam Delap (73’).

Kekalahan itu cukup disesali Flick. Sebab, Barcelona memulai laga dengan cukup baik. Hanya saja, memang tidak mudah meraih poin dalam kondisi tertinggal 0-1 dan bermain 10 orang sejak Ronald Araujo dikartu merah menit ke-44.

“Kami memulai dengan sangat bagus dan punya kesempatan besar untuk mencetak gol pertama. Kami tahu Chelsea adalah tim yang sangat bagus dan dengan kurangnya jumlah pemain, sulit untuk menang di sini,” papar Flick, mengutip dari laman resmi UEFA, Rabu (26/11/2025).

“Kami mencoba segalanya (untuk memberikan perlawanan). Cara kami bertahan sebagai satu unit cukup oke. Tapi, pada akhirnya kami membuat banyak kesalahan,” keluh pria berpaspor Jerman itu.

 

