Prediksi Chelsea vs Barcelona di Liga Champions 2025-2026: Blaugrana Pesta Gol di Stamford Bridge?

PREDIKSI Chelsea vs Barcelona di matchday kelima Liga Champions 2025-2026 menarik untuk dibahas. Dua raksasa Eropa, Chelsea dan Barcelona, akan saling berhadapan di Stadion Stamford Bridge pada Rabu 26 November 2025 pukul 03.00 WIB.

Pertemuan ini sangat krusial mengingat keduanya masih berjuang untuk menembus delapan besar klasemen liga, di mana Chelsea saat ini berada di posisi ke-12 dan Barcelona di posisi ke-11, sama-sama mengoleksi tujuh poin dari empat laga. Laga ini diprediksi akan menyajikan duel seru mengingat sejarah persaingan keduanya dan kondisi tim yang sama-sama agresif.

1. Persiapan Kedua Tim

Kedua tim datang ke laga ini dengan bekal positif dari kompetisi domestik. Chelsea, di bawah asuhan Enzo Maresca, sedang dalam tren lima pertandingan tak terkalahkan dan baru saja naik ke posisi kedua Liga Inggris 2025-2026 setelah mengalahkan Burnley 2-0.

Rekor kandang The Blues di Eropa juga fantastis, tak pernah kalah di fase grup/liga sejak 2019, termasuk kemenangan atas Benfica (1-0) dan Ajax (5-1) musim ini. Namun, mereka dipastikan tanpa pemain kunci terbaiknya, Cole Palmer, karena cedera.

Di sisi lain, Barcelona baru saja merayakan kemenangan besar 4-0 atas Athletic Bilbao di Camp Nou, yang menjadi kemenangan pertama di stadion yang baru direnovasi itu setelah 909 hari. Kemenangan itu membawa tim asuhan Hansi Flick di posisi kedua Liga Spanyol 2025-2026.

Keunggulan Barcelona terletak pada ketajaman lini serang, mereka telah mencetak 12 gol di Liga Champions, yang merupakan salah satu yang tertinggi di kompetisi. Namun, pertahanan mereka cenderung terbuka, terbukti hanya satu tim di posisi 16 besar yang kebobolan lebih banyak dari tujuh gol yang sudah mereka terima.

Fakta Kunci Head-to-Head:

Pertemuan terakhir di Eropa (2018) dimenangkan Barcelona dengan agregat 4-1.

Chelsea pernah mengalahkan tim Pep Guardiola (Barcelona) di semifinal Liga Champions 2012.

Barcelona hanya menang sekali dalam tujuh kunjungan terakhir ke Stamford Bridge (2005-2006).