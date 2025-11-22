JADWAL Liga Inggris 2025-2026 hari ini menarik diulas. Sejumlah laga seru akan tersaji, di antaranya mempertemukan Burnley vs Chelsea, hingga Liverpool vs Nottingham Forest.
Ya, ajang Liga Inggris 2025-2026 berlanjut hari ini dengan memasuki pekan ke-12. Usai jeda FIFA Matchday November 2025, sejumlah tim siap tempur hari ini untuk mendongkrak posisi di klasemen. Total, ada 6 laga yang akan bergulir hari ini.
Salah satu laga yang akan tersaji malam nanti mempertemukan Burnley vs Chelsea. Laga itu akan berlangsung di markas Burnley, yakni Stadion Turf Moor, pada Sabtu (22/11/2025) pukul 19.30 WIB.
Chelsea dalam tren positif jelang tandang ke markas Burnley karena tak terkalahkan di 4 laga terakhir dalam berbagai kompetifi. The Blues -julukan Chelsea- sukses menang 3 kali dan ditahan imbang 1 kali.
Kemenangan teranyar didapat saat Chelsea jamu Wolves pada awal November 2025. Mereka menang telak 3-0. Kini, Chelsea pun duduk di posisi ketiga klasemen dengan 20 poin.
Sementara itu, nasib berbeda dialami Burnley. Mereka gagal menang dalam 2 laga terakhirnya. Burnley kalah 0-2 dari Arsenal dan disikat West Ham 2-3.
Alhasil, Burnley terpuruk di klasemen. Mereka hanya tempati posisi ke-17 dengan koleksi poin, yakni 10 angka saja. Menarik menantikan laga ini. Akankah Burnley buat kejutan? Atau Chelsea lanjutkan tren positif?