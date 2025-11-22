Jadwal Liga Inggris 2025-2026 Hari Ini: Burnley vs Chelsea, hingga Liverpool vs Nottingham Forest!

JADWAL Liga Inggris 2025-2026 hari ini menarik diulas. Sejumlah laga seru akan tersaji, di antaranya mempertemukan Burnley vs Chelsea, hingga Liverpool vs Nottingham Forest.

Ya, ajang Liga Inggris 2025-2026 berlanjut hari ini dengan memasuki pekan ke-12. Usai jeda FIFA Matchday November 2025, sejumlah tim siap tempur hari ini untuk mendongkrak posisi di klasemen. Total, ada 6 laga yang akan bergulir hari ini.

1. Burnley vs Chelsea

Baca Juga:

Salah satu laga yang akan tersaji malam nanti mempertemukan Burnley vs Chelsea. Laga itu akan berlangsung di markas Burnley, yakni Stadion Turf Moor, pada Sabtu (22/11/2025) pukul 19.30 WIB.

Chelsea dalam tren positif jelang tandang ke markas Burnley karena tak terkalahkan di 4 laga terakhir dalam berbagai kompetifi. The Blues -julukan Chelsea- sukses menang 3 kali dan ditahan imbang 1 kali.

Kemenangan teranyar didapat saat Chelsea jamu Wolves pada awal November 2025. Mereka menang telak 3-0. Kini, Chelsea pun duduk di posisi ketiga klasemen dengan 20 poin.

Sementara itu, nasib berbeda dialami Burnley. Mereka gagal menang dalam 2 laga terakhirnya. Burnley kalah 0-2 dari Arsenal dan disikat West Ham 2-3.

Alhasil, Burnley terpuruk di klasemen. Mereka hanya tempati posisi ke-17 dengan koleksi poin, yakni 10 angka saja. Menarik menantikan laga ini. Akankah Burnley buat kejutan? Atau Chelsea lanjutkan tren positif?