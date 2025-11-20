Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Hangat Cristiano Ronaldo Usai Diundang Donald Trump ke Gedung Putih

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |10:59 WIB
Pesan Hangat Cristiano Ronaldo Usai Diundang Donald Trump ke Gedung Putih
Momen Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez bertemu Presiden AS, Donald Trump. (Foto: Instagram/cristiano)
A
A
A

WASHINGTON – Megabintang Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, menjadi sorotan setelah kehadirannya dalam jamuan makan malam formal di Gedung Putih, Amerika Serikat (AS). Acara yang dipandu oleh Presiden Donald Trump ini menandai penampilan publik pertama Ronaldo di AS sejak 2016.

Jamuan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh berpengaruh dari dunia bisnis, teknologi, dan olahraga, sekaligus menyoroti peran sentral sang striker Al-Nassr dalam diplomasi soft-power dan strategi olahraga Arab Saudi.

1. Jamuan Bertabur Bintang

Acara ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan politik dan ekonomi antara Washington dan Riyadh. Kehadiran Ronaldo bersama delegasi Saudi kian menegaskan betapa pentingnya ia bagi Kerajaan Saudi.

Presiden Trump membuka malam itu dengan menyebut deretan tamu terkenal yang hadir, termasuk CEO terkemuka dan figur paling kuat di dunia sepak bola, seperti Presiden FIFA Gianni Infantino, serta tokoh teknologi seperti Elon Musk.

Meskipun Ronaldo absen dalam pertandingan kualifikasi terakhir Portugal pada awal pekan karena skorsing akibat kartu merah internasional pertamanya (diterima saat melawan Republik Irlandia), Presiden Trump secara khusus memberikan penghormatan pribadi kepadanya.

Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez bertemu Donald Trump. (Foto: Instagram/cristiano)
Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez bertemu Donald Trump. (Foto: Instagram/cristiano)

"Anda tahu, putra saya adalah penggemar berat Ronaldo, di mana pun Ronaldo berada. Dan Barron sempat bertemu dengannya, dan saya pikir dia lebih menghormati ayahnya sedikit sekarang, hanya karena fakta bahwa saya memperkenalkan Anda," kata Presiden Trump, dikutip dari Goal International, Kamis (20/11/2025).

 "Jadi, saya hanya ingin berterima kasih kepada Anda berdua karena telah berada di sini. Sungguh suatu kehormatan,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
