Hasil Liga Inggris 2025-2026: Liverpool Menang 2-0 Lawan Aston Villa, Chelsea Bungkam Tottenham Hotspur 1-0!

PEKAN ke-10 Liga Inggris 2025-2026 menyajikan dua laga besar yang baru saja berakhir, pada Minggu (2/11/2025) dini hari WIB. Kedua laga itu adalah Liverpool yang sukses menang 2-0 atas Aston Villa, dan Chelsea yang berhasil membungkam Tottenham Hotspur 1-0.

Ya, Liverpool berhasil mengakhiri rentetan kekalahan mereka dengan kemenangan 2-0 atas Aston Villa di Anfield, ditandai dengan gol bersejarah dari Mohamed Salah. Sementara itu, dalam derbi London yang berlangsung sengit, Chelsea sukses menaklukkan Tottenham Hotspur 1-0 berkat gol tunggal Joao Pedro, membuat persaingan di empat besar semakin panas.

1. Momen Kebangkitan Liverpool

Kemenangan atas Villa terasa sangat vital bagi Liverpool setelah mereka menelan empat kekalahan beruntun di liga. Ketegangan jelas terasa di Anfield, apalagi Villa tampil agresif sejak awal.

Selain tembakan Rogers yang membentur tiang, kiper Liverpool, Giorgi Mamardashvili, harus melakukan beberapa penyelamatan penting, dan Virgil van Dijk sempat melakukan blok heroik untuk menggagalkan peluang Evann Guessand.

Namun, momen penentu datang tepat sebelum jeda. Umpan ceroboh dari kiper Villa, Emiliano Martinez, yang tidak mengarah kepada Pau Torres, langsung disambut oleh Mohamed Salah. Gol ini menjadi salah satu yang termudah bagi Salah dari total 250 golnya untuk klub.

Liverpool vs Aston Villa. (Foto: Premier League)

Secara statistik, assist dan gol ini membuat Salah kini total mencatatkan 276 keterlibatan gol di Liga Inggris untuk Liverpool, menyamai rekor yang hanya dimiliki Rooney untuk Manchester United. Gol kedua dari Gravenberch – yang kembali bermain setelah cedera engkel – juga diwarnai sedikit keberuntungan karena memantul bek lawan, Pau Torres, namun itu cukup untuk mengamankan poin penuh.