5 Pelatih Top Dunia yang Layak Gantikan Arne Slot di Liverpool, Nomor 1 Zinedine Zidane!

LIMA pelatih top dunia yang layak gantikan Arne Slot di Liverpool menarik diulas. Salah satunya adalah Zinedine Zidane.

Masa depan Arne Slot di Liverpool ramai dispekulasikan usai performa tim alami penuruan di beberapa laga terakhir. Teranyar, Liverpool bahkan tersingkir dari ajang Piala Liga Inggris 2025-2026.

The Reds -julukan Liverpool- harus angkat kaki dari ajang tersebut usai kalah 0-3 dari Crystal Palace pada Kamis 30 Oktober 2025 dini hari WIB. Lebih pahitnya lagi, kekalahan didapat Liverpool kala bermain di kandang sendiri, yakni Stadion Anfield.

Meskipun Arne Slot dikabarkan masih mendapat dukungan dari dalam klub meskipun kalah, masa depannya dinilai tetap tidak aman. Beberapa pelatih pun dikaitkan ke Liverpool saat ini. Siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Pelatih Top Dunia yang Layak Gantikan Arne Slot di Liverpool:

1. Zinedine Zidane

Dilansir dari Tribuna, Jumat (31/10/2025), salah satu pelatih top dunia yang layak gantikan Arne Slot di Liverpool adalah Zinedine Zidane. Namanya memang terus muncul setiap kali ada lowongan pelatih di tim-tim top dunia.

Legenda sepakbola Prancis ini memang jadi incaran hangat karena memiliki rekam jejak manajerial yang gemilang. Dia membawa Real Madrid meraih tiga gelar Liga Champions berturut-turut dan berbagai penghargaan domestik.

Zidane pun masih betah menganggur sejak berpisah dengan Madrid pada 2021. Tetapi, penggemar Liverpool menilai ada kans Zidane datang ke Anfield. Sebab, dia turut memuji Anfield.

2. Jurgen Klopp

Kemudian, ada nama Jurgen Klopp. Para penggemar tentunya akan menyambut sukacita kembalinya Jurgen Klopp jika itu benar terjadi.

Pasalnya, di bawah asuhan Klopp, Liverpool benar-benar berjaya. Pelatih asal Jerman itu mengubah klub selama 9 tahun masa jabatannya dengan mempersembahkan mahkota Liga Champions dan gelar Liga Inggris pertama mereka dalam dua dekade terakhir.

Klopp dikabarkan memberi isyarat bahwa comeback bukanlah hal yang mustahil belum lama ini. Dia mengakui bahwa tidak akan pernah melatih tim lain di Inggris sehingga kembalinya ke Liverpool dinilai bisa saja terjadi.

3. Julian Nagelsmann

Di urutan ketiga, ada Julian Nagelsmann. Rekam jejaknya yang apik bersama RB Leipzig dan Bayern Munich menjadikannya salah satu manajer paling cerdik di Eropa dalam hal taktik.

Namun, Liverpool bisa jadi sulit untuk mendapatkan jasanya. Sebab, Nagelsmann baru saja menandatangani kontrak untuk tetap memimpin Timnas Jerman hingga Euro 2028.