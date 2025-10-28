Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bocoran Pelatih Baru PSM Makassar, Diumumkan Nanti Malam!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |10:41 WIB
Bocoran Pelatih Baru PSM Makassar, Diumumkan Nanti Malam!
PSM Makassar kala berlaga. (Foto: PSM Makassar)
A
A
A

BOCORAN pelatih baru PSM Makassar disampaikan manajer tim, Muhammad Nur Fajirn. Sosok pelatih baru ini bahkan bakal diumumkan pada hari ini, Selasa (28/10/2025) malam nanti.

Nur Fajirn lantas membeberkan bocoran nahkoda anyar timnya. Dia akan menggantikan peran Bernardo Tavares.

Bernardo Tavares

1. Bernardo Tavares Mundur

Sebagaimana diketahui, PSM Makassar tanpa pelatih permanen sejak awal Oktober 2025. Kekosongan di kursi pelatih tim berjuluk Juku Eja disebabkan pengunduran diri yang dilakukan Bernardo Tavares.

Tavares angkat koper dari Kota Daeng karena permasalahan finansial yang tak kunjung terselesaikan. Sebagaimana diketahui, arsitek asal Portugal itu memang sering mengeluhkan penunggakan gaji dalam banyak kesempatan konferensi pers, baik jelang maupun sesudah pertandingan.

PSM Makassar kemudian ditangani caretaker Ahmad Amiruddin. Kini, tim yang juga dijuluki Pasukan Ramang itu siap mengumumkan pelatih baru.

Pihak klub sudah menyebar undangan liputan kepada awak media untuk menghadiri perkenalan pelatih baru. Adapun acara tersebut akan digelar di Official Store PSM Makassar, Ujung Pandang, Makassar pada Selasa (28/10/2025) malam nanti.

 

