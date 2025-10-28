Reaksi Pelatih Sassuolo Usai Jay Idzes Cs Kalah 0-1 dari AS Roma di Liga Italia 2025-2026

PELATIH Sassuolo, Fabio Grosso, komentari hasil laga kontra AS Roma di Liga Italia 2025-2026. Dia menyayangkan Jay Idzes cs menelan kekalahan.

Grosso menyebut anak asuhnya bermain baik di sepanjang laga itu. Karena itu, Sassuolo dinilai pantas mendapatkan hasil yang lebih baik.

1. Sassuolo Kalah Tipis

Sassuolo kalah tipis 0-1 saat menjamu AS Roma di Stadion Mapei, Minggu 26 Oktober 2025. Satu gol I Giallorossi -julukan AS Roma- dicetak oleh Paulo Dybala pada menit ke-16.

Usai laga, Grosso menilai kalau sejatinya Sassuolo tampil baik selama 90 menit. I Neroverdi -julukan Sassuolo- juga bukan tanpa peluang dalam laga tersebut.

“Kami memainkan pertandingan yang baik, tetap konsisten selama 90 menit menghadapi tim yang kuat. Setelah awal yang bagus, kami berhasil menciptakan beberapa peluang, tetapi gagal memanfaatkannya,” kata Grosso, dilansir dari laman resmi Sassuolo, Selasa (28/10/2025).