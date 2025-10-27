Segini Hadiah Fantastis yang Diraih Persib Bandung jika Juara AFC Champions League 2 2025-2026

BANDUNG - Persib Bandung,menunjukkan performa impresif di ajang AFC Champions League 2 (ACL 2) 2025-2026. Kemenangan terbarunya atas Selangor FC tidak hanya membuka jalan lebar menuju fase gugur, tetapi juga terus menambah pundi-pundi pendapatan klub.

Bahkan jika berhasil keluar sebagai juara, Maung Bandung berhak membawa pulang hadiah fantastis dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) senilai miliaran Rupiah. Lantas berapa nominal pastinya?

1. Bonus Kemenangan Terus Mengalir ke Kas Persib

Persib baru-baru ini meraih kemenangan 2-0 atas wakil Malaysia, Selangor FC, dalam matchday ketiga Grup G yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis 23 Oktober 2025 malam WIB. Kemenangan ini sontak mengantarkan Persib ke puncak klasemen dan memberikan dampak finansial.

Kemenangan 2-0 atas Selangor FC, yang dicetak oleh Adam Alis (menit ke-29) dan gol penalti Andrew Jung (menit ke-66), langsung memberikan hadiah finansial dari AFC. Sesuai skema hadiah, setiap kemenangan di fase grup bernilai USD 50.000 atau sekira sekitar Rp830 juta.

Sebelumnya, Persib sudah mengantongi USD 300.000 (Rp4,9 miliar) hanya dengan lolos ke fase grup. Ditambah bonus kemenangan pertama atas Bangkok United dan kemenangan terbaru ini, Persib sudah mengumpulkan total bonus fase grup sebesar USD 100.000 (Rp1,6 miliar), menjadikan total hadiah yang telah diraih tim asuhan Bojan Hodak sejauh ini mencapai Rp6,4 miliar (belum termasuk subsidi tandang).



Persib Bandung vs Selangor FC. (Foto: Instagram/persib)

Dengan tujuh poin dari tiga pertandingan, Persib saat ini memimpin Grup G, diikuti Bangkok United (6 poin), Lion City Sailors (4 poin), dan Selangor FC (0 poin). Persib kini memiliki modal kuat untuk melangkah ke babak 16 besar, di mana bonus USD 80.000 (Rp1,3 miliar) sudah menanti.

2. Hitung-hitungan Bonus

Andai lolos perempatfinal, maka Persib bakal mendapatkan tambahan USD 160.000 (Rp2,6 miliar), lalu di semifinal dapat lagi USD 240.000 (Rp3,9 miliar), dan juara bakal meraih total USD 2.500.000 (Rp41 miliar). Jika kalah di final, Persib masih berhak mendapatkan USD 1.000.000 (Rp16,6 miliar).