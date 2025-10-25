Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Chelsea vs Sunderland di Liga Inggris 2025-2026: Kena Comeback, The Blues Kalah 1-2!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 25 Oktober 2025 |23:53 WIB
Hasil Chelsea vs Sunderland di Liga Inggris 2025-2026: Kena Comeback, The Blues Kalah 1-2!
Chelsea kala berlaga. (Foto: Chelsea)
A
A
A

HASIL Chelsea vs Sunderland di Liga Inggris 2025-2026 sudah diketahui. The Blues -julukan Chelsea- kalah dramatis 1-2.

Duel Chelsea vs Sunderland digelar di Stamford Bridge, London, Inggris, pada Sabtu (25/10/2025) malam WIB. Chelsea kalah dramatis usai kebobolan gol Wilson Isidor (22’) dan Chemsdine Talbi (90+3’).

Chelsea vs Sunderland

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Chelsea buka laga dengan apik. Pertandingan baru jalan empat menit, mereka sudah berhasil buka keunggulan.

Ialah Alejandro Garnacho yang catatkan namanya di papan skor. Dia berhasil menyambut umpan dari Pedro Neto. Chelsea pun buka keunggulan 1-0.

Tertinggal, Sunderland berusaha mengejar. Usaha mereka pun berbuah manis pada menit ke-22. Wilson Isidor berhasil jebol gawang Chelsea lewat tendangan keras kaki kanannya dari dalam kotak penalti yang gagal dihalau kiper lawan. Skor pun imbang 1-1.

Di sisa waktu pertandingan, jual beli serangan terus tersaji. Tetapi, peluang demi peluang yang didapat gagal berbuah manis. Skor 1-1 pun terjaga hingga akhir babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/45/3184690/gabriel_han_willhoft_king-kYMy_large.jpg
Pemain Keturunan Indonesia Gabriel Han Willhoft-King Bosan di Manchester City U-21, Pilih Pensiun sebagai Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/45/3182514/manchester_city_vs_liverpool-1y46_large.jpg
Reaksi Arne Slot Terkejut Lihat Liverpool Babak Belur Dihajar Manchester City 0-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/45/3182505/simak_hasil_hasil_liga_inggris_2025_2026-muKU_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Aston Villa vs Bournemouth 4-0, Brentford Hantam Newcastle United 3-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/45/3182471/berikut_lima_fakta_jelang_manchester_city_vs_liverpool_di_liga_inggris_2025_2026-GxiK_large.jpg
5 Fakta Jelang Manchester City vs Liverpool di Liga Inggris 2025-2026: The Reds Superior
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646229/finswimming-indonesia-akhiri-kejuaraan-asia-tenggara-dengan-peningkatan-medali-wbf.webp
Finswimming Indonesia Akhiri Kejuaraan Asia Tenggara dengan Peningkatan Medali
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/nova_arianto.jpg
Komentar Ambisius Nova Arianto usai Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement