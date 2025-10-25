Hasil Chelsea vs Sunderland di Liga Inggris 2025-2026: Kena Comeback, The Blues Kalah 1-2!

HASIL Chelsea vs Sunderland di Liga Inggris 2025-2026 sudah diketahui. The Blues -julukan Chelsea- kalah dramatis 1-2.

Duel Chelsea vs Sunderland digelar di Stamford Bridge, London, Inggris, pada Sabtu (25/10/2025) malam WIB. Chelsea kalah dramatis usai kebobolan gol Wilson Isidor (22’) dan Chemsdine Talbi (90+3’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Chelsea buka laga dengan apik. Pertandingan baru jalan empat menit, mereka sudah berhasil buka keunggulan.

Ialah Alejandro Garnacho yang catatkan namanya di papan skor. Dia berhasil menyambut umpan dari Pedro Neto. Chelsea pun buka keunggulan 1-0.

Tertinggal, Sunderland berusaha mengejar. Usaha mereka pun berbuah manis pada menit ke-22. Wilson Isidor berhasil jebol gawang Chelsea lewat tendangan keras kaki kanannya dari dalam kotak penalti yang gagal dihalau kiper lawan. Skor pun imbang 1-1.

Di sisa waktu pertandingan, jual beli serangan terus tersaji. Tetapi, peluang demi peluang yang didapat gagal berbuah manis. Skor 1-1 pun terjaga hingga akhir babak pertama.