LIGA CHAMPION

Adam Alis Ingin Tukar Jersey dengan Pratama Arhan Usai Laga Bangkok United vs Persib Bandung

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 30 September 2025 |21:41 WIB
Adam Alis Ingin Tukar Jersey dengan Pratama Arhan Usai Laga Bangkok United vs Persib Bandung
Pemain Bangkot United, Pratama Arhan. (Foto: X/TRUEBUFC)
BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Adam Alis, memiliki agenda khusus menjelang bentrokan melawan Bangkok United dalam lanjutan Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Adam mengaku berencana bertukar jersey dengan sahabatnya, Pratama Arhan, setelah pertandingan berakhir.

Persib Bandung akan bertandang ke markas Bangkok United di BG Stadium, Pathum Thani, Thailand, pada Rabu 1 Oktober 2025 malam WIB. Laga ini akan menjadi pertemuan antara Adam Alis dan Arhan, yang kini memperkuat Bangkok United.

1. Persahabatan di Timnas dan Target Tiga Poin

Adam Alis mengungkapkan kedekatannya dengan Pratama Arhan yang terjalin saat keduanya membela Timnas Indonesia. Kedekatan ini yang mendorong Adam untuk bertukar jersey sebagai kenang-kenangan.

“Pengen tuker jersey. Kami juga sudah kenal. Kan waktu di Timnas juga kenal sama Arhan,” ungkap Adam, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (30/9/2025).

Di sisi lain, pertandingan ini jelas bukan laga yang mudah bagi Pangeran Biru. Bangkok United dikenal sebagai tim kuat dan saat ini memimpin klasemen sementara Grup G.

Persib, yang kini duduk di posisi ketiga dengan satu poin usai bermain imbang 1-1 melawan Lion City Sailors pada pertemuan pertama, sangat membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur.

Adam Alis resmi gabung Persib Bandung
Adam Alis resmi gabung Persib Bandung

2. Optimisme Menang

Adam Alis menyadari betul tantangan berat yang dihadapi oleh tim asuhan Bojan Hodak tersebut. Persib juga tidak memiliki modal bagus setelah menelan kekalahan 1-2 dari Persita Tangerang di pekan ketujuh Super League 2025-2026, Sabtu 27 September 2025 lalu.

 

