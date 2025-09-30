Adu Gaji Pratama Arhan dengan Eliano Reijnders, bak Bumi dan Langit?

BANDUNG – Menjelang pertandingan krusial antara Persib Bandung melawan Bangkok United di ajang AFC Champions League 2 2025-2026, perbandingan gaji beberapa pemain bintang Timnas Indonesia menjadi sorotan, terutama antara Pratama Arhan dan rekrutan baru Persib, Eliano Reijnders. Angka perkiraan gaji kedua pemain ini menunjukkan perbedaan yang signifikan bak bumi dan langit.

Laga kedua Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 akan mempertemukan Persib Bandung dengan Bangkok United di BG Pathum Stadium, Thailand, pada Rabu, 1 Oktober 2025, pukul 19.15 WIB. Menariknya, Bangkok United adalah klub yang kini diperkuat oleh bek kiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan.

1. Gaji Pratama Arhan

Pratama Arhan resmi bergabung dengan Bangkok United sejak 7 Januari 2025, setelah kontraknya di Suwon FC, Korea Selatan, berakhir. Pilihan Arhan untuk pindah ke Liga Super Thailand terbukti tepat, di mana ia mulai mendapat menit bermain yang lebih banyak.

Meskipun klub tidak merilis angka pasti, gaji Arhan di Bangkok United diperkirakan jauh lebih besar daripada saat ia bermain di Suwon FC dan Tokyo Verdy. Berdasarkan laporan mengenai rata-rata gaji pemain asing di K-League (Liga Korea) yang mencapai 775,3 juta won atau sekira Rp9 miliar per tahun, bayaran Arhan di Bangkok United diperkirakan menyentuh angka minimal Rp10 miliar per tahun.

Hal itu berarti, pemain kelahiran Blora berusia 23 tahun ini berpotensi mengantongi sekira Rp800 juta per bulan.

Pratama Arhan

2. Gaji Eliano Reijnders

Berbeda dengan Arhan, gaji gelandang Persib, Eliano Reijnders, diperkirakan jauh lebih rendah. Eliano didatangkan Maung Bandung dari PEC Zwolle dengan durasi kontrak dua tahun.