Intip Statistik Mentereng Jay Idzes saat Sassuolo Menang 3-1 atas Udinese di Liga Italia 2025-2026

INTIP statistik mentereng Jay Idzes saat Sassuolo menang 3-1 atas Udinese di Liga Italia 2025-2026. Laga itu berlangsung di Stadion Mapei, Minggu 28 September 2025.

Jay Idzes bermain bermain penuh dalam laga itu. Dia berduet dengan Tarick Muharemovic, Sebastian Walukiewicz, dan Josh Doig di lini pertahanan tim yang identik dengan warna hijau hitam tersebut.

1. Statistik Mentereng Jay Idzes

Berdasarkan data dari Aiscore, Jay Izes mencatatkan 10 kali melakukan clearance. Dia pun unggul empat kali duel udara dari enam percobaaan.

Jay Idzes juga sangat memanjakan rekan setimnya dari sisi aliran bola. Sebab, akurasi umpannya mencapai 74,2 persen.

Mantan pemain Venezia tersebut punya peran dalam membantu serangan karena mencatatkan sekali tembakan ke gawang. Sepanjang laga, Jay hanya melakukan satu kali tekel.